Langston Hughes (Joplin, Missouri, 1 de febrer de 1902 – Nova York, 22 de maig de 1967) va ser un poeta, novel·lista i dramaturg estatunidenc. En llegim aquest poema, en la seva versió original en anglès i en la traducció al català que n’ha fet Anna Pena.

Foto: Johannes Plenio

Quan vaig créixer



Va ser fa molt de temps.

Gairebé he oblidat el meu somni.

Però aleshores hi era,

Davant meu,

Brillant com el sol—

El meu somni.

I llavors es va alçar el mur,

Es va alçar lentament,

Lentament,

Entre el meu somni i jo.

Es va alçar fins a tocar el cel—

El mur.

Ombra.

Soc negre.

Jec a l’ombra.

Ja no m’il·lumina la llum del meu somni.

Damunt

Només el mur robust.

Només l’ombra.

Mans!

Mans fosques!

Travesseu el mur!

Recupereu el meu somni!

Ajudeu-me a fer miques aquesta foscor,

A esclafar aquesta nit,

A estripar aquesta ombra

En mil raigs de sol,

En mil remolins de somnis

de sol!





Versió original:

As I Grew Older



It was a long time ago.

I have almost forgotten my dream.

But it was there then,

In front of me,

Bright like a sun—

My dream.

And then the wall rose,

Rose slowly,

Slowly,

Between me and my dream.

Rose until it touched the sky—

The wall.

Shadow.

I am black.

I lie down in the shadow.

No longer the light of my dream before me,

Above me.

Only the thick wall.

Only the shadow.

My hands!

My dark hands!

Break through the wall!

Find my dream!

Help me to shatter this darkness,

To smash this night,

To break this shadow

Into a thousand lights of sun,

Into a thousand whirling dreams

Of sun!