Rousseau i la bondat

Jean-Jacques Rousseau va néixer el 28 de juny de 1712 a Ginebra i va morir el 2 de juliol de 1778 a Ermenoville (França). Va ser un dels principals filòsofs en llengua francesa del segle de les llums. Conegut pels seus treballs sobre l’home, la societat i l’educació, el recordem amb 14 reflexions.



1. Sempre és més valuós tenir el respecte que l’admiració de les persones.



2. Generalment, els qui saben poc parlen molt i els qui saben molt parlen poc.



3. No conec pitjor enemic de l’home que el qui és amic de tothom.



4. L’home neix lliure, però per tots costats està encadenat.



5. Les idees generals i abstractes són la font dels més grans errors humans.



6. La infància té les seves pròpies maneres de veure, de pensar i de sentir. No hi ha res més insensat que pretendre substituir-les per les nostres.



7. Quina saviesa pots trobar que sigui més gran que la bondat?



8. La consciència és la veu de les ànimes, les passions són les veus del cos.



9. Els insults són els arguments que fan servir els qui estan equivocats.



10. Qui no prefereix la seva mentida que la veritat trobada per un altre?



11. Les cartes d’amor s’escriuen començant sense saber el que es dirà i acaben sense saber el que s’ha dit.



12. L’únic costum que se’ls ha d’ensenyar als nens és que no se’n sotmetin a cap.



13. Si la raó fa l’home, el sentiment el condueix.



14. L’home que més ha viscut no és aquell que ha complert més anys, sinó el que més ha experimentat la vida.