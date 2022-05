Safo de Lesbos, que va viure entre els segles VII-VI aC, és la poeta per antonomàsia de la Grècia antiga i la primera poeta occidental de qui tenim notícia. Durant tota l’època antiga, va ser considerada una gran poeta, com ho va ser també Homer, i les seves poesies van tenir un èxit enorme i van traspassar les fronteres de l’illa de Lesbos d’on era originària. Safo va representar el model de la poesia amorosa i lèsbica (que li deu el nom), però en una societat tan misògina i masclista com la grega i amb el temps i la censura de l’església, la seva obra es va anar difuminant.

Safo va esdevenir un mite, per alguns santa, per altres prostituta o sacerdotessa. Ara, gràcies a la traducció d’Eloi Creus, s’ofereix en català tot el corpus poètic de Safo en vers a I desitjo i cremo (Proa), un volum que aplega uns dos-cents fragments, alguns prou llargs, d’altres només formats per una o dues paraules, reunits gràcies als papirs trobats al llarg del segle XX, però també als testimonis de diferents autors grecollatins (metricòlegs, gramàtics, rètors) que, per un o altre motiu, citaven Safo i alguns dels seus versos. L’edició compta amb una introducció del mateix Eloi Creus que posa context a l’obra i a la traducció, un epíleg de Maria Callís, i un apartat de comentaris a fragments com aquests tres que us oferim.

2

Vine aquí amb mi, des de Creta, a aquest temple

sagrat, aquí on s’aixeca un bosc esplèndid

de pomers, on l’encens damunt l’altar

crema i fumeja,

on l’aigua fresca murmura entre branques

de pomers, i les roses hi fan ombra

i entre les fulles que pampalluguegen

cau la son dolça,

on hi ha una prada que els cavalls pasturen,

i esclata de les flors de primavera,

on t’acarona, melosa, l’airina.

[ ]

Vine aquí, Cipris, i de bon grat deixa’m

abocar amb elegància el nèctar dintre

de copes d’or, i mescla’l impregnant-hi

festes i riures.







31

Em sembla que és com un déu aquell home

tant és qui sigui, que et seu a la vora

i, gairebé tocant-te, escolta com

dolça li parles

i com li rius, coqueta. De debò,

això em regira el cor, que el pit m’esqueixa,

perquè si un sol instant et miro, em quedo

sense paraules.

S’entortolliga la llengua i el cos

me l’inunda, de cop, un foc eteri

i als ulls se m’hi ha posat un tel i em brunzen

fort les orelles!

La suor freda em regala i tremolo

tota jo i perdo els colors com quan l’herba

s’asseca, i sento que no em queda gaire

temps per morir-me.

Però a tot t’has d’atrevir…







94

Morta, de veritat, vull ser.

Ella m’abandonava entre sanglots,

i em cridava i em repetia:

«Quin cruel destí el que hem patit,

Safo! Et deixo, però jo no ho vull!»

I jo li responia així:

“Ves-te’n, sigues feliç, però

no m’oblidis sabent com t’aviciàvem.

I si no és així, jo el que vull

és que evoquis el que em vas dir,

i els moments bells i plaents que sentírem.

Et cenyies la cabellera

vora meu, amb tantes corones

de violetes, roses i safrà!

I al voltant del coll delicat

et posaves moltes garlandes

que enllaçaves amb flors de tota mena

i pel cos sencer t’escampaves

un ungüent amb olors de flor,

perfum esplèndid digne fins d’un rei.

I estirada damunt llits flonjos

de la delicada…

satisfeies el teu desig de noies.

No hi havia convits de noces

ni tampoc santuari o temple

d’on ens poguéssim mantenir apartades.

Ni bosc sacre ni indrets de dansa…

ni el ressò…





