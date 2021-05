“L’escriptor s’ha de comprometre amb ell mateix i amb la seva obra”. El petit de quatre germans, Josep Maria Llompart va néixer a Palma el 23 de maig del 1925 i hi va morir el 28 de gener del 1993. Recordem el poeta, editor, traductor i crític literari llegint-ne un poema.



Foto: Chris Goldberg

Us ho diré amb paraules ben planeres:

jo tenia deu anys –era aleshores

el temps del slow fox, la falda llarga

i els diumenges lluents de brillantina.

a casa nostra, a la del camp vull dir

(si es pot dir camp d’aquell mig quartó rònec

on el meu pare –el coronell– sembrava

clavellers i tristors), hi havia una ombra

feta de totes les blavors del vent

de mil nou-cents trenta i tants. Jo tenia

una mica d’amor a frec de boca.

Tocaven hores. Cap al tard collia

mon pare els crisantems. Dies i núvols.

En el jardí hi havia un safareig

on a penes la mort s’emmirallava.