Versos, literatura i simpatia pel diable

El gran drac vermell i la dona vestida de sol, de William Blake. Foto: Domini públic / Wikimedia Commons

Catorze recomana l’activitat El Bé i el Mal / Déu i el Diable, organitzada pel Patronat d’Estudis Osonencs en el marc de la Festa Verdaguer, que impulsa la Fundació Jacint Verdaguer. L’activitat tindrà lloc el diumenge 30 de maig de 2021, a les 11:30 h, a la Font del Desmai de Folgueroles. L’aforament és limitat i per assistir-hi presencialment cal inscriure-s’hi prèviament de manera gratuïta. També es podrà seguir en línia al canal de YouTube del Patronat.

En aquesta activitat, on participaran Jordi Arquès, Mercè Estrada, Pep Simon, Margarida Tió, Jordi Casadevall, Toni Tió i Erola Masqué, es versarà sobre el Bé i el Mal a partir de fragments de la Bíblia, sobre les visons del Paradís i l’Infern de La Divina Comèdia, la visió repulsiva del Diable en la Jerusalem alliberada de Tasso i La matança els Innocents… També sobre la idea del dimoni com a àngel caigut en lluita contra els àngels de Déu com proposava Milton a El paradís perdut. L’obra de Jacint Verdaguer també hi tindrà cabuda: el diable porta a la perdició a Fra Joan Garí (de la Llegenda de Montserrat, 1880), exorcismes; la tradició de “Lo ram santjoanenc” que com s’explica a Canigó consisteix a posar un ram a la porta en forma de creu per fer fugir el diable.

A més, s’hi podran escoltar músiques del cel i de l’infern: des del Credo que es comenta a El doctor Faust, de Thomas Mann, fins a cançons de grups de heavy metal com The Rolling Stones, Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden, AC/DC o Guns and Roses.

Què: l’activitat El Bé i el Mal / Déu i el Diable, inclosa a la Festa Verdaguer.

On: a la Font del Desmai de Folgueroles.

Quan: diumenge 30 de maig de 2021, a les 11:30 h.

Més informació.