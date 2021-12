Foto: Barbara W



Avui, vint-i-u de desembre,

he sortit al balcó:

sota una pluja que ja amainava

he vist els testos, les olles, els pots

de conserva plantats d’atzavares,

de cintes, begònies, geranis i cactus,

de cabellera de la reina

i d’alegria de la casa.

I el gessamí, que si se’m mor, no se’m mor.



Feia molts dies que no sortia al balcó

corrent darrere d’amors i d’altres coses…











Llengua abolida



© Maria-Mercè Marçal

© Edicions 62