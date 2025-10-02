L'abraçada de Jane Goodall i la Wounda, la ximpanzé alliberada

La primatòloga Jane Goodall va néixer a Londres el 3 d'abril del 1934 i ha mort l'1 d'octubre del 2025 a Califòrnia per causes naturals. Doctora en Etologia per la Universitat de Cambrigde i doctora honoris causa en més de 45 universitats del món, se la considera l'experta mundial més gran en ximpanzés. El 1960 Goodall va anar per primera vegada al Parc Nacional de Gombe Stream a Tanzània, on va presenciar comportaments semblants als humans entre els ximpanzés. Us oferim un vídeo que mostra el que ella mateixa va confessar que va ser un dels moments més especials de la seva vida.
Al Centre de Rehabilitació de Ximpanzés de Tchimpounga, al Congo, hi anaven a parar les cries de les mares ximpanzés que havien estat assassinades per al comerç il·legal. Quan aquelles petites bèsties creixien, les alliberen a la selva. En aquest vídeo, veiem la Wounda, una cria que, quan la van trobar, estava a punt de morir. Jane Goodall ho explica: "La Rebeca, la veterinària que surt en aquest vídeo, li va salvar la vida. Li va fer una transfusió de sang, cosa que no s’havia fet mai a l’Àfrica. Un cop recuperada, vam voler que alliberar-la a la selva, on hi havia altres ximpanzés. Jo, a la Wounda, no l’havia coneguda fins aquell dia. Era dins la seva gàbia de transport, i la vaig acompanyar amb la Rebeca, primer amb cotxe i després amb barca. I a tot arreu li parlava perquè pensava: està amb amics, però segur que nota que està a punt de passar alguna cosa. La porta de la gàbia es va obrir, la Wounda va pujar-hi a sobre. Va mirar què hi havia al voltant. Un dels nois la va acariciar suaument, i ella, quieta, ho observava tot. De sobte, es va girar cap a mi. Va ser l’abraçada més llarga que recordem. Ploràvem. Va ser realment commovedor. I, per cert, tots els nostres ximpanzés a les illes tenen control de natalitat. La Wounda va tenir una cria. Tots vam estar immensament contents, perquè havia patit tant."