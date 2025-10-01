Jane Goodall: «Som l'espècie més intel·ligent que ha existit mai i hem destruït l'únic planeta que tenim»

La primatòloga Jane Goodall va néixer a Londres el 3 d'abril del 1934 i ha mort l'1 d'octubre del 2025 a Califòrnia per causes naturals. Doctora en Etologia per la Universitat de Cambrigde i doctora honoris causa en més de 45 universitats del món, se la considera l'experta mundial més gran en ximpanzés. El 1960 Goodall va anar per primera vegada al Parc Nacional de Gombe Stream a Tanzània, on va presenciar comportaments semblants als humans entre els ximpanzés. Les seves investigacions van revolucionar l'etologia i, al llarg de la vida, ha estat una gran defensora dels animals i la natura. La recordem escoltant-la en dos vídeos i oferint-vos-en 14 reflexions.
1. ¿De debò necessitem tot el que comprem? Hem de plantar cara als economistes que diuen que el desenvolupament econòmic no té límit. En un planeta amb recursos limitats, no té sentit!
2. La gent es pensa que és ben poca cosa i que no pot fer res davant de tots els problemes que hi ha al món. Però si cadascú de nosaltres, cada dia, prenem consciència de què comprem, d'on prové, de si ha estat fabricat per nens esclaus o ha implicat el patiment d'animals o prové d'una agricultura intensiva amb abús de productes químics, anirem millorant. Si al principi som cent, després en serem mil i després milions. El canvi és possible. I els nens ho saben.
3. Els animals, com nosaltres, tenen sentiments, ho vaig aprendre del meu gos abans de comprovar-ho amb els ximpanzés.
4. No pots compartir la teva vida amb un gos o un gat si no entens que ells també tenen personalitat, sentiments i ment.
5. Els ximpanzés, els goril·les i els orangutans han viscut milers d'anys al bosc, tenint vides fantàstiques en entorns on regnava l'equilibri. Mai se'ls va passar pel cap destruir el bosc, destruir el seu món. Diria que han tingut més èxit que nosaltres.
6. Hi ha molts estudis que han demostrat que les plantes són bones per al nostre desenvolupament psicològic. Si posem jardins i zones verdes a les ciutats, la taxa de criminalitat es redueixen. Les víctimes d'agressions, els malalts mentals i els malalts dels hospitals es comencen a recuperar quan passen un temps a la natura. Necessitem els boscos i la natura perquè psicològicament ens ajuden molt.
7. Quan coneixes els ximpanzés, t'adones que cadascun té una personalitat. Quan un nadó ximpanzé et mira, és com un nadó humà. Tenim una responsabilitat amb ells.
8. Els animals de granja senten plaer i tristesa, excitació i ressentiment, depressió, por i dolor. Són molt més conscients i intel·ligents del que mai havíem imaginat. Són individus per si mateixos.
9. Som l'espècie més intel·ligent que ha existit i hem destruït l'únic planeta que tenim.
10. Podem tenir un món pacífic. Podem avançar cap a un món on puguem viure en harmonia amb la natura, on visquem en harmonia amb els altres. Tant és de quina nació vinguem, quina és la nostra cultura, religió.
11. L'amenaça més gran de la nostra existència és la creença errònia que algú ens vindrà a salvar.
12. No volem viure en un món on no hi hagi els grans simis, els nostres parents vius més propers. En un món on no ens puguem meravellar mai més amb el fantàstic vol de les àguiles o sentint com els llops udolen sota la lluna. ¿Què pensarien els nostres nets i netes si només poguessin trobar aquestes màgiques imatges en els llibres?
13. He passat tota la vida parlant en nom dels animals. Una de les grans amenaces és el tràfic il·legal de la fauna salvatge. Si no hi posem remei, ens trobarem en un món en què milers i milers d'espècies hauran desaparegut. I no tornaran a existir mai més. Avui dia, encara hi podem fer alguna cosa, però ens hi hem d'implicar tots.
14. El consell que dono als joves és el mateix que em va donar la meva mare quan jo tenia 10 anys. Li vaig dir: "Quan creixi, me n'aniré a l'Àfrica, viuré amb els animals salvatges i n'escriuré llibres". Tothom se'n reia, del que deia, ¿com ho podria fer? A casa no teníem diners, la II Guerra Mundial estava en el seu punt àlgid, jo era una nena... Però la meva mare em va dir: "Si vols aconseguir-ho, hauràs de treballar molt, hauràs d'aprofitar cada oportunitat que se't presenti, sense renunciar-hi mai." El missatge de la meva mare és el que vull transmetre a la joventut del planeta.