L'animació Pour 585, de Patrick Smith, se situa en un món distòpic poblat per unes copes de vi que obeeixen un destí: ser omplertes. Totes ho accepten com a pas necessari per encaixar en el sistema. Però una copa tímida, en un moment clau, decideix trencar amb aquesta norma i interrompre el ritual establert. Aquest acte de rebel·lia la porta a descobrir que ser lliure té un preu. L'obra va rebre múltiples premis, entre ells ser seleccionada per la categoria de millor curtmetratge d'animació als Oscars: