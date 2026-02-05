  • Catorze /
¿Continuar amb l'establert o rebel·lar-se?

Una animació ens alerta de la facilitat amb què podem perdre el control de la nostra vida

"Pour 585", l'animació de Patrick Smith
L'animació Pour 585, de Patrick Smith, se situa en un món distòpic poblat per unes copes de vi que obeeixen un destí: ser omplertes. Totes ho accepten com a pas necessari per encaixar en el sistema. Però una copa tímida, en un moment clau, decideix trencar amb aquesta norma i interrompre el ritual establert. Aquest acte de rebel·lia la porta a descobrir que ser lliure té un preu. L'obra va rebre múltiples premis, entre ells ser seleccionada per la categoria de millor curtmetratge d'animació als Oscars:

La felicitat es fa
La felicitat es fa, no es compra
