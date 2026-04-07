La gran gala de la dansa, a Terrassa

«No vull treballar al ballet o a l’òpera, disciplines de les quals tothom diu: "Cal mantenir-les amb vida", tot i que ja no li interessen a ningú». Amb aquestes declaracions, l’actor Timothée Chalamet va desencadenar un tsunami de crítiques a les xarxes arreu del món. No van ser pocs els usuaris que van alçar la veu davant del comentari, i que van deixar ben clar que la dansa, igual que qualsevol altre art, ens eleva, ens embelleix la vida.
Ben aviat tindrem una oportunitat per gaudir-la plenament: el 25 i 26 d’abril les estrelles de l’American Ballet aterraran a la Factoria Cultural de Terrassa amb una gal·la que promet ser una mostra d’excel·lència i virtuosisme. L’espectacle (en podeu comprar les entrades aquí) reunirà figures de primer nivell del món del ballet clàssic que interpretaran tant peces de gran tradició escènica com de nova creació. Així doncs, l’espectador, tant si és veterà com novell, podrà delectar-se amb fragments d’espectacles tan coneguts com el Llac dels Cignes, Giselle o Don Quixot. I alhora, se’l convidarà a deixar-se sorprendre amb les propostes de nova creacó, com ara l’estrena europea de l’obra 12 Waltzes de Duncan Lyle.
Un dels grans reclams d’aquesta funció són els ballarins Hee Seo i James Whiteside, dues figures reconegudes per la seva brillant trajectòria. Primer i primera ballarina respectivament de l’American Ballet Theatre, han protagonitzat plegats Romeu i Julieta, La Ventafocs, La bella dorment, El Quixot o El llac dels cignes. Seo compta amb un gran repertori clàssic i modern i ha actuat com a artista convidada al Ballet Mariinski. Whiteside, per la seva banda, ha coreografiat diversos projectes per cinema i música, i a més a més, el 2021 va publicar les seves memòries sota el títol Center Center. A l’escenari estaran acompanyats d’altres solistes de la companyia com Sierra Armstrong, Carlos Gonzalez, Breanne Granlund i Takumi Miyake.
Alexandra Basmagy és un altre dels grans noms que trobarem, i s’encarregarà de la direcció artística. Nascuda a Nova Jersey, la directora va formar-se a The Academy of Dance Arts, i va ingressar a la Jacqueline Kennedy Onassis School. Va ser membre fundadora del Corella Ballet Castilla y León i l’any 2011 va incorporar-se finalment a l’American Ballet Theatre, una de les companyies més prestigioses del món. Ara, i com podreu veure a l’espectacle, es dedica a dirigir i produir gales internacionals que es distingeixen per l’excel·lència tècnica, la sensibilitat escènica i la projecció global del talent.
I, en aquest espectacular muntatge hi destaca un nom català, el de Jordi Mora Casanova. L’escenògraf, el 2003 va fundar el col·lectiu El Carro, des d’on impulsa projectes de creació escènica, i ha estat l’encarregat de vestir aquesta gala, on ha pogut mantenir l’essència de les peces sense renunciar a la seva mirada pròpia davant els clàssics.
Calen moltes mans per aixecar un espectacle d’aquesta magnitud, i no perquè hagi de reviure, sinó perquè pretén oferir al públic el bo i millor del ballet. LaFact ja fa 43 temporades que s’encarrega de programar tota mena d’espectacles de dansa en totes les seves formes per demostrar que és una art viva. Amb tot aquest ventall desplegat de talent, no sabem si Chalamet voldria retractar-se del que va dir. Del que no tenim dubte és que és una cita que nosaltres no voldríem perdre’ns.