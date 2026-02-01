‘El casalot’, l'obra que explora el terror psicològic

"¿Què hi fan dues dones, en una casa antiga, tètrica, aïllada de la resta del món? ¿Quina relació hi ha entre elles? ¿Per què de tant en tant canvien de nom? ¿I de personalitat? ¿Per què tenen por l’una de l’altra? ¿Per què no poden escapar-ne del tot, per molt que ho intentin? I, encara més, ¿què hi ha més enllà d’aquelles parets fosques? ¿Per què dins el “casalot”, l’ira i la irracionalitat hi regnen a pler? El casalot és un exercici delirant sobre l’impossible: el terror en un escenari de teatre. S’hi tracten temes com el poder, l’ambició, la cobdícia, l’amor, el desamor, la família, la bogeria, la pressió de l’exterior, la lluita per la supervivència i, per damunt de tot, la violència incontenible i inesgotable que la societat passada, present (¿i també futura?) exerceix damunt les persones. O potser només, o sobretot... damunt les dones."
Ho diu Sergi Belbel, autor d'aquesta obra que evoca pel·lícules de terror de dècades diverses (des de Scream of Fear, The Haunting o Sweet Charlotte, fins a The Amityville Horror, The Shining o Hereditary). Tal com afegeix el dramaturg: "Amb situacions i atmosferes angoixants que succeeixen a l’interior d’una casa aïllada, estranya, on conviuen persones que es destrueixen (o s’autodestrueixen), El casalot proposa un joc al·lucinant, ple de tensió, i també d’un cert humor, per a dues actrius tot terreny i per a espectadors àvids d’emocions fortes i intenses."
Aquest thriller teatral explora la por, la identitat i la violència latent dins de la societat, i ho fa en un format escènic que trenca les regles i amb dues senyores actrius: Gemma Deusedas i Anna Carreño. La podeu veure al Teatre Gaudí fins al 22 de febrer, de dijous a dissabte a les 20:30 h, i els diumenges a les 17.00 h. Les entrades les podeu comprar ara mateix aquí.