«Ni tan sols som capaços de trobar una cultura decent per la qual ser colonitzats». Ho diu en Renton, interpretat per Ewan McGregor, a Trainspotting, un drama que retrata la crisi per l'addicció a l'heroïna que atravessava el país a finals del segle XX i encara fa cada any d'Escòcia el país amb més morts per drogoaddició per càpita del món. Reproduïm una de les escenes més mítiques de la pel·lícula de Danny Boyle, amb guió de John Hodge, basada en la novel·la homònima d'Irvine Welsh.
Català
SICK BOY: I ara, ¿què?
TOMMY: Anem a caminar.
SPUD: ¿Què?
TOMMY: A caminar!
SPUD: ¿On?
TOMMY: Allà.
SICK BOY: ¿De debò?
TOMMY: ¿Què espereu?
SPUD: Tommy… això no és natural, tio.
TOMMY: És natura en estat pur! És aire fresc!
SICK BOY: Mira, Tommy, ja sabem que la Lizzy t’està fent passar un mal tràngol, però no cal que ho paguis amb nosaltres.
TOMMY: ¿No us fa sentir orgullosos de ser escocesos?
RENTON: És una merda, ser escocès! Som el més baix que hi ha. L’escòria de la puta terra. La deixalla més desgraciada, miserable, servil i patètica que mai hagi cagat la civilització. Hi ha qui odia els anglesos; jo, no! Només són uns imbècils. Nosaltres, en canvi, estem colonitzats per imbècils. Ni tan sols som capaços de trobar una cultura decent per la qual ser colonitzats. Ens governen uns cabrons inútils! És una situació de merda, Tommy, i tot l’aire fresc del món no hi farà cap puta diferència.
Anglès
SICK BOY: Now what?
TOMMY: We go for a walk.
SPUD: What?
TOMMY: A walk!
SPUD: Where?
TOMMY: There.
SICK BOY: Are you serious?
TOMMY: What are you waiting for?
SPUD: Tommy…this is not natural, man.
TOMMY: It's the great outdoors! It’s fresh air!
SICK BOY: Look, Tommy, we know you're getting a hard time off Lizzy, but there's really no need to take it out on us.
TOMMY: Doesn't it make you proud to be Scottish?
RENTON: It’s shite being Scottish! We're the lowest of the low. The scum of the fuckin’ earth. The most wretched, miserable, servile, pathetic trash that was ever shat into civilization. Some people hate the English, I don't! They're just wankers. We, on the other hand, are colonized by wankers. We can't even find a decent culture to be colonized by. We are ruled by effete arseholes! It's a shite state of affairs to be in, Tommy, and all the fresh air in the world won’t make any fucking difference.