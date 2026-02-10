  • Catorze /
  • Butaca /
  • «No et deixis enganyar per la nostàlgia, oblida'ns»

«No et deixis enganyar per la nostàlgia, oblida'ns»

Revivim una de les escenes més memorables de ‘Cinema Paradís’: el comiat entre el jove Totò i l'Alfredo

Butaca Butaca
Autor
Cinema Paradís
Cinema Paradís

"No tornis. No pensis en nosaltres. No miris enrere. No escriguis. No et deixis enganyar per la nostàlgia. Oblida'ns a tots. I si tornes, no vinguis a veure'm, no et deixaré entrar a casa meva, ¿d'acord? I facis el que facis, estima-ho com estimaves la cambra de projecció del cinema Paradís." Revivim una de les escenes més emotives de la pel·lícula Cinema Paradís (1988), del cineasta italià Giuseppe Tornatore. La protagonitza el Totò, que ja no és un nen, sinó un jove que marxa del poble a buscar una altra vida, i l'Alfredo, el projeccionista d'un cinema que mai oblidarem: 

{AD4AF94F D96F 4558 869B D39C51DE2D9E}
Piano
La vida és bella
Redacció
Data de publicació: 10 de febrer de 2026
Última modificació: 10 de febrer de 2026
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi