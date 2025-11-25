Oriol Pla (Barcelona, 1993) ha fet història: ha guanyat un Emmy Internacional a millor actor pel seu paper a la sèrie Yo, adicto, convertint-se en el primer actor català (i de l'estat espanyol) que rep aquest prestigiós guardó. En recollir-lo, s'ha adreçat a la seva família parlant en català. També ha fet referència a la sèrie Yo, adicto que, coproduïda per Alea Media i Disney+, es basa en la novel·la de Javier Giner que parla de com l'escriptor va lluitar contra l'addicció a les drogues. Us n'oferim el discurs:
El tràiler de Yo, adicto: