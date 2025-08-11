Com emborratxar una partitura sencera

El 3 de desembre de 1960, Warner Bros va estrenar High Note, un curtmetratge d’animació sense diàlegs. Dirigit per Chuck Jones i escrit per Michael Maltese, el film va ser nominat a l’Oscar al millor curtmetratge el 1961. El curt mostra com diverses notes musicals formen una partitura, Al bell Danubi blau de Johann Strauss, preparades per entrar en acció. Però la melodia no pot sonar bé: falta una nota, que resulta estar embriagada.
El podeu veure sencer aquí, i podeu escoltar les dues peces musicals que hi apareixen més avall:
La composició sencera de Johann Strauss, el vals Al bell danubi blau (An der schönen blauen Donau):
La cançó sencera de How dry I am, d'Artie Shaw: