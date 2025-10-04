  • Catorze /
  • Pep Guardiola: «És un genocidi en viu i en directe»

Pep Guardiola: «És un genocidi en viu i en directe»

Des de Mònica Terribas i Lluís Llach fins a Marc Giró i Jordi Évole alcen la veu en contra de la massacre que està patint Gaza

Pep Guardiola
Pep Guardiola, Mònica Terribas, Lluís Llach, Marc Giró, Jordi Évole, Eduard Fernández, Andrea Motis, Judit Neddermann, Joan Dausà i Pau Vallvé han mostrat la seva solidaritat amb Palestina. En el vídeo, fet en català i difós per la Comunitat Palestina de Catalunya i la coalició Prou Complicitat amb Israel, ens animen a anar a la manifestació que es farà avui, dissabte 4 d'octubre, a Barcelona. L'organització ens recomana vestir-nos de negre per "fer una marxa de dol i en lluita per les més de 600.000 persones palestines assassinades a Gaza." L'acte començarà a les 12.00 h, als Jardinets de Gràcia, i a les 14.00 h, a l'Arc de Triomf, artistes recitaran poesia, i hi hauria testimonis i música palestina.

Data de publicació: 04 d'octubre de 2025
Última modificació: 04 d'octubre de 2025
