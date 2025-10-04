Pep Guardiola, Mònica Terribas, Lluís Llach, Marc Giró, Jordi Évole, Eduard Fernández, Andrea Motis, Judit Neddermann, Joan Dausà i Pau Vallvé han mostrat la seva solidaritat amb Palestina. En el vídeo, fet en català i difós per la Comunitat Palestina de Catalunya i la coalició Prou Complicitat amb Israel, ens animen a anar a la manifestació que es farà avui, dissabte 4 d'octubre, a Barcelona. L'organització ens recomana vestir-nos de negre per "fer una marxa de dol i en lluita per les més de 600.000 persones palestines assassinades a Gaza." L'acte començarà a les 12.00 h, als Jardinets de Gràcia, i a les 14.00 h, a l'Arc de Triomf, artistes recitaran poesia, i hi hauria testimonis i música palestina.
Pep Guardiola: «És un genocidi en viu i en directe»
Des de Mònica Terribas i Lluís Llach fins a Marc Giró i Jordi Évole alcen la veu en contra de la massacre que està patint Gaza
Data de publicació: 04 d'octubre de 2025
Última modificació: 04 d'octubre de 2025