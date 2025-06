Pep Guardiola: «Podem pensar que el que passa a Gaza no és cosa nostra: els següents nens seran els nostres»

Pep Guardiola, entrenador del Manchester, ha estat investit doctor honoris causa per la Universitat de Manchester per la seva contribució social que ha fet durant nou anys a la ciutat. En el discurs d'agraïment ha demanat la implicació de tothom per aturar el genocidi de Gaza.

🚨🎥🇵🇸 WATCH: Manchester City manager Pep Guardiola speaks about the ongoing humanitarian crisis in Gaza



"És molt dolorós el que veiem que està passant a Gaza. Em fa mal a tot el cos. I deixeu-me ser clar: no es tracta d'ideologia, no és qüestió de si tinc raó o no: això va d'amor a la vida. De preocupar-nos pels veïns. Potser quan veiem nens de quatre o cinc anys morint en bombardejos o en hospitals que ja mai més seran hospitals podem pensar que això no és cosa nostra. D'acord, està bé. Però compte, perquè els propers nens de quatre o cinc anys seran els nostres. Perdoneu, però quan cada matí veig el malson dels infants de Gaza penso en els meus fills: la Maria, el Màrius i la Valentina. I tinc molta por. Potser aquesta imatge ens sembla molt lluny del que vivim ara, i us podeu preguntar què podem fer-hi. Això em fa pensar en una història: un bosc està en flames i tots els animals estan aterrits, indefensos. Però un ocell petit va i ve des del mar portant gotes d'aigua al bec. Una serp se'n riu i li pregunta: "¿Per què ho fas? Mai apagaràs l'incendi". L'ocell respon: "Sí, ja ho sé". "Llavors, ¿per què ho continues fent?", li pregunta la serp. "Només estic fent la meva part", respon l'ocell per últim cop. L'ocell sap que no apagarà el foc, però es nega a no fer-hi res. En un món que sovint ens diu que som massa petits per marcar la diferència, aquesta història em recorda que el poder d'un individu no té a veure amb l'abast que té el que fa, sinó amb la tria que fa. De plantar cara i negar-se a quedar-se en silenci en els moments més importants".