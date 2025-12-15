Tornen les festes, tornen els regals i tornen els dilemes: ¿he de comprar un mòbil al meu fill? D'una banda, tots els de la seva classe en tenen, de l'altra, cada cop el reben abans (l'edat mitjana ja és als onze anys!). Aquest anunci de la marca de roba esportiva Siroko ens fa ser conscients de les conseqüències de rebre un mòbil quan encara no toca. I és que cada cop hi ha més adolescents que viuen completament addictes a la pantalla: és l'últim que miren abans d'anar a dormir i el primer que busquen en despertar-se. Una addicció que, si no té control, els aparta de la vida: amb nits en vetlla, amb rutines tòxiques i amb aïllament. Tot i això, hi ha països que han pres mesures: a Austràlia han implementat una llei que ha bloquejat totes les xarxes socials dels menors de 16 anys, de manera que d'un dia per l'altre s'han quedat sense TikTok i Instagram.
El primer mòbil
Un vídeo d'un minut ens planta davant dels nassos les conseqüències de fer, massa aviat, aquest regal als nostres nens
Data de publicació: 15 de desembre de 2025
Última modificació: 15 de desembre de 2025