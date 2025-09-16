Robert Redford: «Ves amb compte amb l’èxit, té un costat fosc»

L'actor, director i activista medi ambiental Robert Redford va néixer a Califòrnia el 18 d'agost de 1936 i ha mort als 89 anys el 16 de setembre de 2025. Us n'oferim 14 reflexions sobre el cinema i la vida:
1. Avui dia, amb tanta tecnologia i informació, és complicat prestar atenció. Pots tenir una ment cada cop més ràpida, però això no vol dir que sigui més intel·ligent.
2. ¿Què us passa? ¿Us penseu que no ser enxampats en una mentida és el mateix que dir la veritat?
3. Ves amb compte amb l’èxit, té un costat fosc.
4. La manera com afronto l’artritis és mantenint-me en moviment. Mentre pugui jugar a tenis, esquiar o muntar a cavall, estic content. Mentre puguis, fes el que t'agradi fer. La gent que es retira mor. El meu pare es va retirar i va morir poc després. Només cal seguir en moviment.
5. Hi ha aquestes coses anomenades llibres: són com la televisió per a la gent intel·ligent.
6. A la vida suposo que hi ha errors pels quals mai deixes de pagar.
7. No assumir un risc és un risc. Així ho veig jo.
8. La mesura del nostre èxit serà la condició en què deixem el món per a la pròxima generació.
9. No som conscients del poder polític que té el cinema. Jo parlo de política a través de les meves pel·lícules.
10. Quan algú diu que el seu punt de vista és just i equilibrat, per norma, no em crea confiança.
11. Els físics convencionals no m'atreuen: estic més interessat en una dona profunda, amb enginy, amb sentit de la independència i una mica excèntrica.
12. En aquest moment de la meva vida, als 80 anys, vull fer el que em faci feliç, que no depengui de ningú més. Només jo, com quan era petit i dibuixava.
13. Mai miro enrere, però un dia et despertes i t'adones que en el teu retrovisor ets història. Jo no vull ser només història.
14. No tornis a visitar mai al passat, és perillós. Ja ho saps, continua endavant.