Una dona sola seu al costat d'un penya-segat per teixir una bufanda. La bufanda cada cop creix més i el pes l'arrossega cap al precipici. Ella no se n'adona, o no se'n vol adonar: està obsessionada, com si no pogués parar. L'animació The Last Knit, dirigida per Laura Neuvonen, ens fa adonar de com els pensaments obsessius, si no els controlem, ens poden dur a l'aïllament i a l'autodestrucció. I ens fa reflexionar sobre com de difícil és deixar anar el que no porta enlloc, i com de perillós és no fer-ho a temps:
Saber dir prou
Una animació ens mostra com ens podem arribar a desquiciar si no aturem els pensaments obsessius
Data de publicació: 17 de desembre de 2025
Última modificació: 17 de desembre de 2025