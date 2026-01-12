«Avui ens ha deixat l'Eusebio mentre dormia al carrer. Tenia 57 anys i el visitàvem a Ciutat Vella. La seva pèrdua es produeix aquests dies de fred intens i ens entristeix perquè se suma a la d'altres persones que vivien al carrer i que han mort les últimes setmanes. Amb l'Eusebio, ja són 5 les persones que vivien al carrer a Barcelona i que han mort les últimes cinc setmanes. Ahir, a més, va morir una altra persona que vivia al carrer a Badalona.» Ho ha anunciat la Fundació Arrels, que ha compartit un vídeo, amb el Qualsevol nit pot sortir el sol, per dir prou a una realitat ihumana. «Moltes persones dormen al carrer, en espais públics que no són casa de ningú. No poden descansar bé, estan exposats a violència, empitjoren el seu estat de salut. Tenir un lloc on viure i sentir-se protegits és el primer pas per recuperar-se de la vida al carrer i començar a transformar aquesta situació. A Arrels ho tenim clar: tothom hauria de poder dir “casa meva és casa vostra” i això només ho podem fer possible amb el teu suport».