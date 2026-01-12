El carrer no pot ser casa

La Fundació Arrels, davant les persones que estan morint de fred al carrer, ha compartit un vídeo amb un missatge clar

«Avui ens ha deixat l'Eusebio mentre dormia al carrer. Tenia 57 anys i el visitàvem a Ciutat Vella. La seva pèrdua es produeix aquests dies de fred intens i ens entristeix perquè se suma a la d'altres persones que vivien al carrer i que han mort les últimes setmanes. Amb l'Eusebio, ja són 5 les persones que vivien al carrer a Barcelona i que han mort les últimes cinc setmanes. Ahir, a més, va morir una altra persona que vivia al carrer a Badalona.» Ho ha anunciat la Fundació Arrels, que ha compartit un vídeo, amb el Qualsevol nit pot sortir el sol, per dir prou a una realitat ihumana. «Moltes persones dormen al carrer, en espais públics que no són casa de ningú. No poden descansar bé, estan exposats a violència, empitjoren el seu estat de salut. Tenir un lloc on viure i sentir-se protegits és el primer pas per recuperar-se de la vida al carrer i començar a transformar aquesta situació. A Arrels ho tenim clar: tothom hauria de poder dir “casa meva és casa vostra” i això només ho podem fer possible amb el teu suport». 

