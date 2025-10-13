"Sé que ens has vist i has pensat: pobres velletes desvalgudes, estan tan soles! Però et diré una cosa: ni estem desvalgudes ni estem soles!". En motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, el canal "Somos estupendas" ha fet un vídeo per trencar un tòpic: que la soledat s'associï exclusivament a la tercera edat. Perquè va més enllà: tothom, en qualsevol etapa de la vida, pot sentir-la: des d'una dona de 45 anys que cuida la seva mare i el seu fill sense cap recolzament, fins a una noia que està envolada d'amics però és com si estigués fora del grup.
La soledat no té edat
Un vídeo planta cara a un dels grans tòpics que s'associa a la gent gran
Data de publicació: 13 d'octubre de 2025
Última modificació: 13 d'octubre de 2025