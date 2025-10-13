La soledat no té edat

Un vídeo planta cara a un dels grans tòpics que s'associa a la gent gran

Butaca Butaca
Autor
solitud
solitud

"Sé que ens has vist i has pensat: pobres velletes desvalgudes, estan tan soles! Però et diré una cosa: ni estem desvalgudes ni estem soles!". En motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, el canal "Somos estupendas" ha fet un vídeo per trencar un tòpic: que la soledat s'associï exclusivament a la tercera edat. Perquè va més enllà: tothom, en qualsevol etapa de la vida, pot sentir-la: des d'una dona de 45 anys que cuida la seva mare i el seu fill sense cap recolzament, fins a una noia que està envolada d'amics però és com si estigués fora del grup. 

Foto: Cottonbro Studio
Golfes
Quan la soledat no és buscada
Redacció
Data de publicació: 13 d'octubre de 2025
Última modificació: 13 d'octubre de 2025
Subscriu-te al nostre butlletí
Subscriu-te al butlletí de Catorze i estigues al dia de les últimes novetats
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi
Dona suport a Catorze
Catorze és una plataforma de creació i difusió cultural, en positiu i en català. Si t'agrada el que fem, ajuda'ns a continuar.
Dona suport a Catorze