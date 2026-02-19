Joel Joan, ‘Vània’ i els grans desitjos i frustracions de la vida

¿T'imagines Vània, la gran obra de Txèkhov, interpretada de cap a peus per Joel Joan? Al Teatre Romea ens espera una proposta inaudita: una actualització d'aquest clàssic feta per Simon Stephens i dirigida per Nelson Valente. Tal com diu Joel Joan: "En Txèkhov, els sentiments, les grans frustracions de la vida i els grans anhels són absolutament vigents. Sobretot hi ha uns personatges que viuen unes vides tranquil·les, però per sota hi ha les brases. M'agradaria que el públic surti havent sentit l'obra: havent-la gaudit, rigut, plorat; que surti havent vist l'obra malgrat se li planteja un repte, que és que està interpretada per un sol actor."
L'adaptació que en fa Joel Joan recrea tot un món: la Sònia i el seu oncle Ivan (Vània) ja fa molts i molts anys que treballen conreant les terres de la casa pairal de la família. La Sònia és filla de l'Anna (la difunta germana de l'Ivan) i de l'Alexandre, un director de cinema vell i malalt que està en l'ocàs de la seva vida. L'Alexandre i l'Helena, l'esposa actual, fa poc que s'han instal·lat a la finca familiar perquè la parella ja no es pot permetre viure a la ciutat. L'Ivan s'ha passat la vida treballant perquè el seu excunyat, l'Alexandre, triomfés com a cineasta però ara que ja fa temps que ha deixat de fer pel·lícules sent la buidor i l'estupidesa d'haver dedicat tota la seva vida a la persona equivocada. L'enveja, la frustració, la ràbia, el desig no correspost, l'amor impossible són alguns dels ingredients d'aquests personatges que no podràs deixar d'estimar.
