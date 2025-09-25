  • Catorze /
La Diputació de Barcelona aposta per l'educació de la petita infància

Les Escoles Bressol Municipals tenen el suport de la institució amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitat i l'equitat

Les escoles bressol municipals són un referent de servei públic de proximitat i d’equitat educativa - Foto: Shutterstock
Les escoles bressol municipals són un referent de servei públic de proximitat i d'equitat educativa - Foto: Shutterstock

L’educació és la base d’una societat més justa, igualitària i cohesionada. És per això que la Diputació de Barcelona aposta decididament per l’educació des de les primeres etapes de la vida, amb una mirada integral que posa al centre la igualtat d’oportunitats i l’equitat. 

Aquesta aposta es concreta en una estratègia global adreçada a les escoles bressol municipals, que combina suport econòmic, assessorament tècnic, formació als professionals, promoció d’hàbits saludables, implicació de les famílies en l’educació i foment del treball en xarxa.

A la província de Barcelona, gairebé tota la població viu en municipis que compten amb escola bressol municipal. En total hi ha 240 municipis que donen aquest servei a més de 25.500 infants de 0 a 2 anys. Aquestes xifres mostren la forta implantació del servei públic i la garantia del dret d’accés a l’educació.

Per enfortir aquest servei, la Diputació està destinant 6 milions d’euros entre el 2024 i el 2025 a través del programa de finançament per a l’educació inclusiva i l’equitat. Aquesta convocatòria beneficia el 100% dels municipis amb escola bressol, arribant a 394 centres i a més de 25.500 infants, inclosos més d’un miler amb necessitats específiques de suport educatiu.

El suport va més enllà del finançament. La Diputació ofereix assessorament tècnic per a la millora de la gestió i dels projectes educatius. El 2024 es van atorgar 59 suports tècnics i 35 més el 2025, amb estudis sobre espais, projectes lingüístics i projectes de convivència. També s’ha reforçat la formació dels docents: enguany s’han fet 19 formacions que han arribat a 300 professionals.

La implicació de les famílies és un altre eix clau. Durant el 2024 es van organitzar 105 xerrades en 80 municipis. Aquestes accions afavoreixen vincles positius entre família i escola, i promouen un entorn educatiu segur i estimulant. També es treballa la promoció d’hàbits saludables amb la Gasol Foundation, per impulsar el benestar físic, emocional i social dels infants, amb la implicació de famílies i d’equips educatius.

El coneixement compartit és fonamental per avançar. La Xarxa d’Escoles Bressol Municipals (XEBM) agrupa els centres per identificar bones pràctiques, reforçar la qualitat del servei i posar en valor la seva funció educativa. Durant els darrers dos anys s’han fet 21 trobades, amb 540 participants, en què s’han tractat temes com el currículum infantil i la inclusió educativa a les escoles bressol. A més, els Cercles de Comparació Intermunicipals aporten dades valuoses sobre indicadors, punts forts i àmbits de millora, contribuint a unes polítiques públiques més eficients i fonamentades.

Amb una xarxa creixent de municipis compromesos i un suport tècnic i formatiu constant, les escoles bressol municipals són avui un referent de servei públic de proximitat i d’equitat educativa. I la Diputació de Barcelona és al seu costat, per garantir que cap infant quedi enrere.

Descobriu el suport de la Diputació de Barcelona a les Escoles Bressol Municipals aquí.

Educació de 0 a 100
Educació de 0 a 100
Data de publicació: 25 de setembre de 2025
Última modificació: 25 de setembre de 2025
