Amb més de cent anys d’història, l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona és un referent internacional en la formació en art dramàtic, dansa i estudis tècnics de les arts de l’espectacle. És un centre de referència en docència, creació, recerca, conservació i difusió del patrimoni de les arts escèniques, tant a Catalunya com també en l’àmbit internacional. Fundat el 1913 per la Diputació, cada any, prop de mil alumnes cursen els diversos estudis superiors, professionals i de perfeccionament que ofereix el centre, ja sigui en dansa, en art dramàtic o de tècniques de les arts de l’espectacle.
En el cas dels estudis d’Art dramàtic de l’ESAD, s’estableixen dos períodes d’inscripció en funció de l’especialitat a la qual es vol accedir. Així, del 7 al 20 d’abril estan obertes les inscripcions per als aspirants que vulguin estudiar ‘Interpre ació’, i del 7 al 30 d’abril, per als que vulguin cursar estudis d’‘Escenografia’ o de ‘Direcció i dramatúrgia’. Les proves d’accés tindran lloc a partir del 23 de maig.
Pel que fa als estudis de Dansa del CSD, les inscripcions a les proves d’accés són del 14 d’abril al 7 de maig, tant per a l’alumnat que vulgui accedir a l’especialitat de ‘Coreografia i interpretació’ com per als que vulguin fer l’especialitat de ‘Pedagogia de la dansa’. Les proves d’accés es duran a terme a partir del 28 de maig.
D’altra banda, del 22 d’abril i fins al 12 de juny estaran obertes les inscripcions a les proves d’accés a l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) de Terrassa. L’ESTAE és un projecte conjunt de l’Institut del Teatre, la Fundació Politècnica de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya que ofereix estudis de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) d’Arts Escèniques del Departament d’Educació com a tècnic superior de ‘Luminotècnia per a les arts escèniques’, ‘Maquinària escènica’ i ‘Sonorització per a les arts escèniques’, per arribar a ser un excel·lent professional tècnic i poder treballar en tota classe d’espectacles.
Proves comunes i específiques
Les proves d’accés de cada escola consten de diferents parts, unes comunes i d’altres específiques segons l’especialitat escollida, i cal aprovar-les totes. En les bases de la convocatòria de places s’especifica el format dels exercicis a superar i es detalla la relació de textos i obres que els aspirants han de consultar per preparar-se.
Les proves comunes dels estudis d’Art dramàtic inclouen un comentari sobre un fragment d’un text, així com l’anàlisi d’una imatge. A banda, els aspirants als estudis d’‘Escenografia’ han de fer diversos exercicis pràctics en què es valora l’habilitat en el dibuix a mà alçada i en la composició de la imatge, així com un exercici en el qual han d’elaborar, presentar i justificar una proposta de disseny escenogràfic. Recordem que l’escenògraf o escenògrafa és el professional que dissenya el context de l’acció i vetlla pels aspectes visuals plàstics de les arts de l’espectacle (dissenya l’espai, la il·luminació i els personatges).
Les proves dels aspirants als estudis de ‘Direcció i dramatúrgia’, entre d’altres exercicis, inclouen imaginar una possible escenificació d’un text dramàtic i presentar-la oralment. Recordem que el dramaturg o dramaturga tradicionalment és l’autor o autora del text de l’obra teatral, és a dir, la persona que pensa, organitza i prepara els materials que després seran posats en escena. Per la seva banda, el director juga amb tots els elements escènics que té al seu abast per donar forma a la narració sobre l’escenari i s’encarrega de conduir i potenciar el treball creatiu de tot l’equip.
Els aspirants a l’especialitat d’‘Interpretació’ han de superar diferents exercicis en què es valoren les seves habilitats interpretatives, així com el domini de la veu i la dicció, el moviment corporal i també les habilitats que tenen des del punt de vista musical i en cant.
En el cas de les proves per accedir al Conservatori Superior de Dansa, els aspirants han de superar diferents exercicis en què s’avaluen l’habilitat de ballar, d’improvisar i de composar, així com la capacitat d’anàlisi crítica en dansa.
La prova d’accés de l’ESTAE consisteix en un exercici escrit amb dos blocs de preguntes: un de cultura general i arts escèniques, i l’altre, de preguntes de l’àmbit científic i tecnològic.
Portes obertes
Per donar a conèixer els estudis de l’Institut del Teatre i ajudar les persones aspirants en la preparació de les proves d’accés, s’han organitzat portes obertes presencials, sessions virtuals i altres activitats informatives.
En aquest sentit, l’ESAD organitza sessions virtuals i presencials de portes obertes entre el 17 i el 25 d’abril.
Pel que fa al Conservatori Superior de Dansa, s’han obert les aules durant dues setmanes perquè els futurs aspirants puguin conèixer com són les classes. La darrera sessió tindrà lloc el 17 d’abril.
L’ESTAE també té previstes sessions de portes obertes el 22 d’abril i el 26 de maig.
