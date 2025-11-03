Obertura
En els anys 90, en el barri obrer on vaig créixer, les activitats esportives dels meus companys estaven polaritzades entre el futbol i el bàsquet (bé, algunes nenes feien gimnàstica rítmica, però poques). Els esports minoritaris eren grans desconeguts, i tota la meva experiència amb l’esport competitiu quedava reduïda a veure’n algun partit al pati de l’escola els dissabtes al matí. Les meves tardes d’infantesa i adolescència les vaig passar al Conservatori Superior de Música estudiant l’àlbum d’Anna Magdalena de Bach o repetint els preludis de Béla Bartók.
Quedi clar, per tant, que la meva visió sobre l’esport escolar i formatiu és una mirada poc contaminada per l’experiència pròpia o per l’acumulat de tota una vida.
Recitatiu
Feia temps que no esperava a la consulta del pediatre i havia oblidat el cartell que hi ha a la porta 3, Fes esport, fes salut. Esgrogueït pel temps que fa que hi és, m’ha interpel·lat d’una manera molt diferent de com em va interpel·lar fa uns anys. Llavors el llegia amb la il·lusió que l’esport formatiu entre infants i adolescents afavoria innegablement l’autoestima, l’empatia, l’esforç, la responsabilitat i moltes coses bones més. Amb els dos fills embolcallats en una mena de farcell, a la mateixa sala d’espera que avui, em repetia que l’esport havia de ser per a ells el pilar educatiu que jo no vaig tenir. Perquè, sense dubte, l’esport creia (i crec) que és una eina educativa potentíssima i m’hi abocava sense veure-hi fissures.
És ara, alguns anys després i amb moltes hores acumulades a pavellons, entrenaments, reunions i esdeveniments esportius que he percebut que l’esport també pot ser molt pervers.
Ja fa temps que he detectat una baixíssima educació emocional per part d’alguns entrenadors o tècnics esportius que evidencien una falta greu d'autocontrol en situacions de tensió o conflicte. Que aïllen els infants de les seves circumstàncies personals i esperen que en el terreny de joc siguin infal·libles. Entrenadors que separen els jugadors entre els bons, que juguen, i els dolents, que acompanyen, que fan de comparsa, i això en els millors dels casos. En d’altres, els no-bons no compten. Són invisibles. I el més greu és la subtilesa amb què creuen que els classifiquen, com si semblés que no.
He parlat amb famílies que han hagut de bregar amb entrenadors que etziben als infants que són inútils, que no tenen esperit guanyador i que no arribaran enlloc a la vida (enlloc!). Entrenadors que no saben comunicar, que no saben explicar allò que esperen dels seus esportistes i n’incrementen la inseguretat, i després els castiguen per no haver entès un missatge que s’havia d'entendre sense ser dit.
He viscut discriminacions gordofòbiques i he escoltat crits que s’enfilen des de les banquetes fins a més enllà dels recintes esportius. I no.
L’esport formatiu no és això. L’esport formatiu ha de donar cabuda als bons, als dolents, als forts, als febles, als prims, als grossos, als que tindran un futur esportiu i als que no. Perquè si l’esport és salut, ha de ser democratitzador i ha d’estar liderat per persones que assumeixin aquesta consigna sense condicions. De no ser així, l’esport és un espai poc segur, que tritura i segrega, que afebleix i que discrimina.
Desenllaç
Reconec els contraarguments de moltes famílies que diran que quina mirada tan naïf, que l’esport és i sempre ha estat així, competitiu, exclusiu, i que per això hi ha grups per nivells (¿tu on jugues, a l’A o al D?) i que prou discursets d’educació postmoderna.
Doncs no. Això no va de privilegis ni de cursileries, això va de creure en la necessitat que l’àmbit educatiu acompanyi la competició esportiva. Que tothom entengui que el nen que no està convocat en un partit o que en juga tres minuts, aquell que se sent marginat (sí, marginat) és el mateix infant que dilluns haurà de de resoldre una divisió de fraccions o haurà de tenir el valor d’exigir que el respectin al pati.
Que l’esport és una baula d’una cadena llarguíssima que pot contribuir molt favorablement a l’equilibri maduratiu dels infants i joves, però, compte!, no és una atribució directa, cal vetllar perquè les conductes dels equips esportius hi ajudin.
Els entrenadors i tècnics, tots, han de concebre que les seves actituds i decisions comporten emocions associades que poden ser indigeribles per als infants. Hi han de parlar, amb ells i amb les famílies. Perquè són comunitat, perquè són xarxa, perquè són equip. I perquè només així es pot percebre el sentit real i etimològic de la paraula competir (del llatí com- i petere; anar junts a algun lloc).
No hauria de ser un secret que els adults, famílies i clubs esportius, estem units per un pacte inviolable: que els joves no abandonin la pràctica esportiva, que no els sigui un pes.
El món va pel pedregar i no és just ni equitatiu, però en l’esport, com en els drames operístics en tres actes, si no hi ha espai per a tothom, el desenllaç és irrevocable. Perquè sense esport no hi ha salut, ¿oi?
Epíleg
Mereixen una menció especial els tècnics esportius que han entès que tenen un efecte molt profund sobre la salut mental dels joves dels seus equips, de les seves banquetes. Que s’han format i han entès que cada infant és un món i que estan condemnats a arribar-hi des de la tranquil·litat i la confiança. El marcador arriba després.