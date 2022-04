El sol que no surti avui

i que tornin els estels,

que jo t’he de mester a prop

per jugar amb els teus cabells.

Que jo t’he de mester a prop

per jugar amb els teus cabells.

Si tu toques i jo cant,

vol dir que mos entenem

i tot el camí que feim

serà per anar endavant.

I tot el camí que feim

serà per anar endavant.

A València hi ha un carrer

que té geranis i sombres,

humitats i tenebror,

saliva i enteniment.

Si voleu saber quin és,

el carrer de Cavallers.

Si voleu saber quin és,

el carrer de Cavallers.

Tres portes tinc a ca meva

obertes a tots els vents:

la que està oberta per tu,

l’altra per la bona gent,

la tercera per la mort

que la tancarà el meu temps.

Àngel caigut,

principi del foc,

magrana oberta.



Àngel caigut,

principi del foc,

magrana oberta.



tot això ets tu per mi,

jo n’estic certa.

Tot això ets tu per mi,

jo n’estic certa.

tot això ets tu per mi,

jo n’estic certa.

Tot això ets tu per mi,

jo n’estic certa.

Adeu lluna de nit,

adeu sol de migdia,

adeu a tots els estels

qui me féreu companyia.

Adeu als que heu escoltat

la meva veu per amiga.

Jo he cantat en nom vostro,

la vostra veu és la mia.

Jo he cantat en nom vostro,

la vostra veu és la mia.

Adeu lluna de nit,

adeu sol de migdia.