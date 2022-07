9 de juliol del 1992, plaça de braus de la Monumental. Aquesta seria l’actuació més important de Sau, que quedaria gravada al disc Concert de mitjanit. En aquell mateix escenari van pujar des de Robbie Robertson, exguitarrista de The Band, fins a Phil Manzanera, exguitarrista de Roxy Music. Tornem a aquella nit veient com, caiguda del cel, Luz Casal canta al costat de Carles Sabater i Pep Sala Boig per tu. I, per altra banda, us n’oferim el concert sencer.







A la terra humida escric

nena estic boig per tu,

em passo els dies

esperant la nit.



Com et puc estimar

si de mi estàs tan lluny,

servil i acabat

boig per tu.



Sé molt bé que des d’aquest bar

jo no puc arribar on ets tu,

però dins la meva copa veig

reflexada la teva llum, me la beuré.

Servil i acabat, boig per tu.



Quan no hi siguis al matí,

les llàgrimes es perdran

entre la pluja

que caurà avui.



Em quedaré atrapat

ebri d’aquesta llum

servil i acabat

boig per tu.



Sé molt bé que des d’aquest bar

jo no puc arribar on ets tu,

però dins la meva copa veig

reflexada la teva llum, me la beuré.

Servil i acabat, boig per tu.





El concert sencer: