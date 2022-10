El 1987 Sau assajava en una casa de Vilanova de Sau, a una zona anomenada Les Tallades. La nit del 31 d’octubre, per celebrar la castanyada i per ensenyar com sonaven van convidar un grup d’amics al que seria el primer concert de Sau. Tot i que havia de ser una petita festa, van arribar 200 persones. Escoltem una de les cançons que el grup acabaria creant i que formaria part de la nostra banda sonora.







A la terra humida escric

nena estic boig per tu,

em passo els dies

esperant la nit.



Com et puc estimar

si de mi estàs tan lluny,

servil i acabat

boig per tu.



Sé molt bé que des d’aquest bar

jo no puc arribar on ets tu,

però dins la meva copa veig

reflexada la teva llum, me la beuré.

Servil i acabat, boig per tu.



Quan no hi siguis al matí,

les llàgrimes es perdran

entre la pluja

que caurà avui.



Em quedaré atrapat

ebri d’aquesta llum

servil i acabat

boig per tu.



Sé molt bé que des d’aquest bar

jo no puc arribar on ets tu,

però dins la meva copa veig

reflexada la teva llum, me la beuré.

Servil i acabat, boig per tu.