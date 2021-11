Copland i l’home corrent

Aaron Copland va néixer a Nova York el 14 de novembre de 1900 i va morir a Sleepy Hollow el 2 de desembre de 1990. És considerat el compositor creador de l’estil genuïnament nord-americà gràcies a la incorporació que va fer del folklore a les seves composicions. Entre d’altres, va compondre música per a ballets i bandes sonores per a pel·lícules, i una de les seves obres més conegudes i versionades és Fanfare for the Common Man (Fanfàrria per a un home corrent), una peça per a instruments de vent i percussió que li va ser encarregada el 1942 pel director de l’orquestra simfònica de Cincinnati, Eugene Goossens, per a ser interpretada a l’inici d’un concert i així homenatjar als combatents aliats durant la II Guerra Mundial. Escoltem aquesta peça d’Aaron Copland interpretada per l’Orchestra of St. Luke’s, dirigida per Sir Gilbert Levine, i una de les versions més conegudes, la que van fer el grup de rock progressiu Emerson, Lake & Palmer.