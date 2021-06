El blau segons Manel o Oques Grasses

El Festival Portalblau està vestit del color d’allò que l’inspira i l’envolta: el mar, el cel. Se celebrarà entre l’Escala i Empúries aquest juliol i agost. 14 dels artistes –músics, poetes i ballarins– que hi actuaran (Manel, Suu, Oques Grasses, Miki Núñez, Manu Guix, Judit Neddermann, Alba Carmona, David Costa de Cor de Teatre, Maria Arnal, Andrea Motis, Magí Serra i AnaMaria KlajnŠČekK, de Cossoc, El Pot Petit, la Companyia de Dansa el Paller i Eusebi Ayensa de la Faula d’Orfeu) han explicat què els evoca el blau.



1. Manel.

14 d’agost a les 22:30 al Fòrum Romà del Museu d’Arqueologia de Catalunya (Empúries).

“Blau és una cançó de Lax’n’Busto que al Guillem sempre li ha semblat molt emocionant.”



2. Josep Montero, Oques Grasses.

13 d’agost a les 22:30 al Fòrum Romà del Museu d’Arqueologia de Catalunya (Empúries).

“El blau és el bon temps.”

3. Miki Núñez.

15 d’agost a les 22:30 al Fòrum Romà del Museu d’Arqueologia de Catalunya (Empúries).

“El blau per mi és el color de l’esperança. Quan desitgem molt alguna cosa el primer que fem és mirar el cel blau i demanar amb tota la força que allò succeeixi. O quan estàs desitjant o deliberant amb el mar al fons, que també és blau, i penses en aquelles coses que vols.”

4. Suu.

El 30 de juliol a les 21:00 a Mar d’en Manassa (l’Escala).

«Des de ben petita, el blau sempre ha estat el meu color preferit, però em molestava molt quan em preguntaven: “blau cel o blau marí”. Per què hauria de triar? M’agrada el blau perquè em transporta a la immensitat del mar, la llibertat de nedar sense rumb a una cala. I alhora em proporciona la protecció d’un cel sencer abraçant-nos sense descans, de vegades fosc, però sempre amb cura. Per això si em pregunten quin color m’agrada més, escullo el blau sense cognoms.»

5. Manu Guix.

Tocarà el 31 de juliol a les 21:00 al Mar d’en Manassa (l’Escala).

“El color blau per a mi… és el color preferit del meu fill.”



6. Judit Neddermann.

1 d’agost a les 21:00 al Mar d’en Manassa (l’Escala).

“El blau per mi és el mar, és calma i és el cel. Hi ha música que és blava! I quan veig uns ulls blaus és com si m’enamorés. Què deu tenir el color blau, és com si tingués el poder d’envoltar-nos i netejar-nos.”

7. Alba Carmona.

2 d’agost a les 21:00 al Mar d’en Manassa (l’Escala).

“El color blau per mi és part de la meva vida: els ulls de la meva àvia, del meu fill. Els estius de petita vora al mar. Calma, llibertat i sensació de pau. Moltes sensacions que també em provoca la música i un color en què he pensat moltes vegades per compondre alguns dels meus temes.”

8. David Costa de Cor de Teatre.

5 d’agost a les 21:30 al Claustre del Museu d’Arqueologia de Catalunya (Empúries).

“El blau és aigua, és cel, és infinit… Banyoles és blau, Cor de Teatre té blau. Aquest blau equilibra el llenguatge artístic de Cor de Teatre, atrevit, de molts colors. Franz Liszt va dir en un assaig amb orquestra: “Senyors, més blau, aquesta peça necessita més blau”, i l’orquestra va començar a fluir.”

9. Maria Arnal.

6 d’agost del 22:30 al Fòrum Romà del Museu d’Arqueologia de Catalunya (Empúries).

“Blau: cada cel me’n descobreix un de nou.”



10. Andrea Motis.

7 d’agost del 22:30 al Fòrum Romà del Museu d’Arqueologia de Catalunya (Empúries).

“El blau significa per a mi la música i l’aprenentatge de Do Outro Lado do Azul. L’entranyable grup que vam gravar, girar i amb qui moro de ganes de tornar-ho a fer!”

11. Magí Serra i AnaMaria KlajnŠČekK, de Cossoc.

El 12 d’agost a les 21:00 a la Muralla grega d’Empúries.

“El blau no té principi ni final. S’estén al voltant, per sobre, per sota. Blau és un lloc on hi cap tothom. Un espai que s’ofereix a si mateix. Un lloc on sentir-se bé en el món.”



12. El Pot Petit.

8 d’agost a les 20:00 al Fòrum Romà del Museu d’Arqueologia de Catalunya (Empúries).

“Al Pot Petit el blau ens porta a casa, a l’Alt Empordà, on tenim els blaus més bonics del món, amb un mar d’un blau únic i especial. El blau per a nosaltres és calma. També ens porta a dins El Pot Petit on tenim el blau del mar dels nostres pirates Rodamons que ens porten a viure mil i una aventures.”



13. Dolo Yglesias i Emma Teixidor. Cia de Dansa el Paller.

El 23 de juliol a les 21:30 al Cementiri Mariner de l’Escala.

“A nosaltres el blau ens transporta cap a un paisatge… el mar. L’origen, la vida… la introspecció i alhora la projecció. Ens asserena i ens confia una continuïtat, moviment fluid i consistent a la vegada. Presència. Visió del més enllà.”

14. Eusebi Ayensa de la Faula d’Orfeu.

29 de juliol a les 21:30 al Mar d’en Manassa (l’Escala).

“El festival Portalblau va néixer l’estiu de 2007 amb una vocació clarament mediterrània. El color blau, doncs, és el que agermana tots els pobles que compartim aquesta mar que és tan nostra, el Mare nostrum dels romans. Però, a més, és també el color de la llum i de la llibertat, i el de la bandera de Grècia, el país que va veure néixer els ideals de democràcia fa ara vint-i-cinc segles als peus del rocam de l’Acròpolis.”