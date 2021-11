Aquest any en fa trenta que Sopa de Cabra va publicar el Ben endins. Per celebrar-ho han versionat cançons com Si et quedes amb mi, i ara, El boig de la ciutat. Produïda per David Rossell, hi escoltem les veus d’Álvaro Soler, Alfred García i Ramon Mirabet. El videoclip ha estat fet per Pol Fuentes.



Acabava d’arribar, només volia tranquilitat,

després de nits humides a la carretera.



Ell se’m va posar davant, no em vaig saber controlar,

va caure enmig d’una bassa de sang i em va dir:



“Jo era el boig de la ciutat, tu m’has matat,

m’hauràs de substituir d’ara endavant.”



Van acceptar la condemna per majoria absoluta,

ni tan sols vaig poder-me defensar.



“Vagaràs fins l’últim dia, també de nit per tota la vila,

tu ets l’elegit per tots”, em van dir.



“Tu ets el boig de la ciutat, tu l’has matat,

l’hauràs de substituir d’ara endavant.”

“Tu ets el boig de la ciutat, tu l’has matat,

l’hauràs de substituir d’ara endavant.”



Vaig passant dies i dies aguantant humiliacions,

l’odi no té força quan s’està sol.



Caure dins d’aquest forat del que no puc escapar,

em fa cantar per soportar el dolor.



“Soc el boig de la ciutat, jo el vaig matar,

l’hauré de substituir d’ara endavant.



Soc el boig de la ciutat, jo el vaig matar,

l’hauré de substituir fins que algú acabi amb mi.”