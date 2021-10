El Boig per tu en piano

Foto: Judith Sabaté



Boig per tu és una cançó de Sau del 1990 que –com explica Pep Blay en el llibre Les cançons de la nostra vida– va superar totes les expectatives. Anava guanyant adeptes concert rere concert. La clau de l’èxit: era una cançó d’amor directa i fàcil de cantar, en un estil musical actual i una melodia que enganxava. Al voltant de la cançó van créixer les especulacions sobre quina història d’amor hi havia al darrere, fins que Carles Sabater va aclarir que estava dedicada a la lluna. Inabastable. Llunyana i aquí alhora. Costa de creure que no hi hagués també una persona al darrere. Però potser sí que estava dedicada només a la lluna, símbol de feminitat, encarnació de la noia inassolible que no es pot arribar a tenir mai.



Joan-Pau Chaves, teclista d’Els Pets, aquest divendres 29 d’octubre publicarà el disc Cançons de fi de segle (RGB), en què versionarà cançons com El vol de l’home ocell, S’ha acabat, Bon dia o L’Empordà. És a dir, temes que, tot i que tampoc fa tantíssims anys que van néixer, ja són intemporals, i acompanyen la memòria de moltíssima gent. El disc el presentarà el divendres 5 de novembre a l’Atlàntida de Vic, a les 20.00 (les entrades les teniu aquí). Us convidem a escoltar com s’ha fet ben seu un dels himnes de Sau. Tal com Chaves ens diu: “Boig per tu és probablement una de les cançons en català més conegudes arreu del món i una de les que ha marcat una època generacional en la música popular del nostre país. Una balada punyent que narra la solitud d’una víctima de l’amor inaccessible. I així, amb un piano despullat enmig d’una sala buida, amb l’austeritat i minimalisme expressiu de la melodia, torno a reviure aquell amor afligit.”



A la terra humida escric

nena estic boig per tu,

em passo els dies

esperant la nit.



Com et puc estimar

si de mi estàs tan lluny,

servil i acabat

boig per tu.



Sé molt bé que des d’aquest bar

jo no puc arribar on ets tu,

però dins la meva copa veig

reflexada la teva llum, me la beuré.

Servil i acabat, boig per tu.



Quan no hi siguis al matí,

les llàgrimes es perdran

entre la pluja

que caurà avui.



Em quedaré atrapat

ebri d’aquesta llum

servil i acabat

boig per tu.



Sé molt bé que des d’aquest bar

jo no puc arribar on ets tu,

però dins la meva copa veig

reflexada la teva llum, me la beuré.

Servil i acabat, boig per tu.