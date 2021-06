El pianista Joan-Pau Chaves aquest 10 de juny ens presenta el disc Cançons de fi de segle, una revisió en clau pianística i de concepte minimalista de la banda sonora del nostre país centrada en els darrers 15 anys del segle XX. Hi trobem cançons com S’ha acabat, Boig per tu, L’Empordà, o la que us presentem, El vol de l’home ocell: “És un bon exemple de com un grapat de bones cançons van esdevenir la banda sonora de la nostra adolescència.” Us convidem a escoltar aquest himne totalment despullat, que vetlla per un objectiu: “Arribar a l’essència per trobar la freqüència adequada que faci que la gent reconegui aquesta música com una obra valuosa”.





Aquesta és la història

d’un que volia ser ocell,

volia saltar muntanyes

i amb els arbres barallar.



La gent se’l mirava, nena,

no t’ho pots imaginar,

els cabells li tapaven la cara,

tenia lleuger el caminar.



Es tornarà ocell per un dia

i d’entre les cendres podrà volar.



Això no és cap joc,

deixeu-me volar.

Jo soc lliure de fer el que vulgui,

no em traieu la llibertat.



El cel és un somni,

on ell hi vol arribar,

els núvols, les seves muntanyes;

el sol, l’horitzó llunyà.



Es tornarà ocell per un dia

i d’entre les cendres podrà volar.



Aquesta és la història

d’un que volia ser ocell,

volia saltar muntanyes

i amb els arbres barallar.



El cel és un somni,

no se’l pot fer esperar,

els núvols, les seves muntanyes;

el sol, l’horitzó llunyà.



Es tornarà ocell per un dia

i d’entre les cendres podrà volar.