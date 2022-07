El tema de James Bond

El músic britànic Monty Norman, nascut a Londres el 4 d’abril de 1928, ha mort l’11 de juliol de 1922, als 94 anys. El seu nom no és generalment conegut, però sí que ho és una de les seves composicions, el tema principal per a “Agent 007 contra el Dr. No”, primera aventura cinematogràfica de James Bond.

Un dels motius que van fer que el nom de Norman no fos conegut pel gran públic és que va ser un altre compositor, John Barry, autor de la banda sonora de “Memòries d’Àfrica“, l’encarregat de fer-ne l’arranjament i també, amb la seva orquestra, de la gravació. Barry va arribar atribuir-se l’autoria d’aquest riff icònic, cosa que no va agradar massa a Monty Norman, i anys més tard aquesta confusió va arribar a la premsa. Norman, però, va portar l’assumpte als jutjats i va guanyar el cas, pel que el diari The Sunday Times el va haver d’indemnitzar i reconèixer com a autor.

Sigui com sigui, i malgrat que la carrera de Monty Norman va ser llarga i prolífica, és aquest tema musical el que el va situar, ja per sempre, a la història del cinema i us convidem a escoltar-lo.