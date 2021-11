John Barry va néixer a York (Regne Unit) el 3 de novembre de 1933 i va morir a Glen Cove (Estats Units) el 30 de gener de 2011. Va ser un dels compositors de bandes sonores per al cinema més reconeguts del segle XX i la seva música va rebre nombrosos premis, entre els quals cinc Oscar per a les bandes sonores de Nascuda lliure (1966, dirigida per James Hill i Sam Jaffe), El lleó a l’hivern (1968, dirigida per Anthony Harvey), Memòries d’Àfrica (1985, dirigida per Sydney Pollack) i Ballant amb llops (1990, dirigida per Kevin Costner). El recordem escoltant el tema principal de la banda sonora de Memòries d’Àfrica, que van protagonitzar Meryl Streep i Robert Redford.

