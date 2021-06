Treu la pols de la maleta,

avui pots creure en tu.

Omple-la de mil promeses,

recupera el que has perdut.



Sigues tu el teu equipatge

i el vent el teu escut.

Que comenci el teu viatge,

el que sempre tu has volgut.



No el pots deixar escapar,

ha arribat el teu estiu.



Lliga el temps a les sabates

i deixa’l pel camí.

Surt d’aquí amb la llum de l’alba

fins que caigui la nit.



Perquè el sol ja no perdona,

ja no perdona res.

Saps molt bé que hauràs de fer-ho

abans no arribi el fred.



La calor és cosa d’hores

i el fred és molt intens.



No el pots deixar escapar,

és el teu estiu.

No el pots abandonar,

és el teu estiu.



Tira’t la vida a l’esquena,

no perdis més el fil.

No el deixis escapar,

ha arribat el teu estiu.



Si creus que això s’acaba,

sigues qui vols ser.

Treu-te el sol de la butxaca

i posa-te’l a la pell.



Mai veuràs l’última tarda

ni mai l’últim adeu.

Si és cert que són quatre dies

digue’m què penses fer.



La vida t’està esperant

Molt lluny del teu carrer.



No el pots deixar escapar,

és el teu estiu.

No el pots abandonar,

és el teu estiu.



Tira’t la vida a l’esquena,

no perdis més el fil.

No el deixis escapar,

ha arribat el teu estiu.



Foto: Foto promocional