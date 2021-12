La festa animal de Saint-Saëns

El compositor Camille Saint-Saëns va néixer a París el 9 d’octubre de 1835 i va morir a Alger el 16 de desembre de 1921. Va ser un pianista virtuós, a més d’organista, i la seva obra és molt extensa i diversa. Una de les seves composicions més conegudes és El carnaval dels animals, una suite per a orquestra formada per catorze moviments que evoca una desfilada encapçalada per un lleó, que és seguit per altres bèsties com les tortugues, galls i gallines, un elefant i una espècie ben curiosa, els pianistes.



Escoltem dos dels moviments d’El carnaval dels animals, els dedicats a l’aquari i al cigne, aquest darrer interpretat pel violoncel·lista Yo-Yo Ma.