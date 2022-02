La fama és el primer avançament de Motomami, el disc que Rosalía publicarà a la primavera. A ritme de bachata, la catalana canta a duo amb The Weeknd, amb qui ja havia col·laborat versionant un dels seus grans èxits, Blinding Lights.

Lo que pasó a ti te lo cuento.

No creas que no dolió o que me lo invento.

Así es que se dio:

yo tenía mi bebé, era algo bien especial

pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal.

Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba.

Y él tantas veces que me lo decía y yo como si nada.

Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad,

es demasiado traicionera, y como ella viene, se te va.

Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré.

Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar.

Lo que pasó me ha dejado en vela,

ya no puedo ni pensar.

La sangre le hierve,

siempre quiere más.

Puñaladitas da su ambición.

En el pecho, afilada, es lo peor.

Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad

Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va

Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré.

Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar.

No hay manera

de que esta obsesión se me fuera.

Se me fuera ya, desaparezca,

yo aún no he aprendido la manera.

No hay manera que desaparezca.

Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad.

Es demasiado traicionera y como ella viene, se te va.

Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré.

Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar.