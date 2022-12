El 9 de març del 2001 es va aprovar el decret per suprimir el servei militar. Pep Sala, compositor, juntament amb Carles Sabater, de No he nascut per militar, ens explica quina història hi ha al darrere d’aquesta cançó.



“Quan vam fer el primer disc, el nostre bateria, en Carles Oliver, era un nano amb un gran talent. Amb disset anys entrava en un grup amb ganes de treballar seriosament. Tenia una aparença fràgil. Li va tocar anar a la mili i això li va tallar completament la vida en dues parts. Amb el Carles se’ns va ocórrer escriure una cançó que parlés d’això.



Jo no vaig anar a la mili. Ni el Carles: ell se’n va escapar a base de pròrrogues i d’històries. Un dia em va tocar anar a buscar la cartilla militar i em van fotre un parell de mastegots. I vaig pensar que si en un dia ja em feien això, imagina’t en un any. Li vaig explicar al Carles, li va fer gràcia i d’això ve el «No em peguis, no he nascut per militar».”







Ja no sé quants dies

fa que estic així.

Callant la veu,

les mans al cap, he de dormir.



Oh, les nits que mai s’acaben

els dies són més curts,

quan estic tancat a casa

sense projectes, sense tu.



El meu pols, com una espasa,

va tallant el meu passat.

He quedat descalç, com únic futur,

no em veig en els miralls.



I m’han quedat els ulls

en blanc de soletat.

Soc un covard

però avui tindré cor de soldat.



Oh, els matins que mai s’acaben

de nits pensaré en tu.

Quan estigui lluny de casa

sense projectes, sense tu.



Canviaran la meva roba,

el meu nom, el meu cabell.

Em donaran una arma blanca,

roba verda i un fusell.



No em pegui, no he nascut per militar.

No em pegui, no he nascut per militar.

No em pegui, no he nascut per militar.

No em pegui, no he nascut per militar.



No em pegui, no he nascut per militar.

No em pegui, no he nascut per militar.

No em pegui, jo no vull, no, fer de soldat.

No em pegui, no he nascut per militar.