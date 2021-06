En el principio

Blas de Otero va néixer a Bilbao el 15 de març del 1916 i va morir a Majadahonda (Madrid) el 29 de juny del 1979. El recordem fent memòria del compromís social del poeta basc i llegint-ne un poema interpretat per Paco Ibáñez.







Si he perdido la vida, el tiempo, todo

lo que tiré, como un anillo, al agua,

si he perdido la voz en la maleza,

me queda la palabra.



Si he sufrido la sed, el hambre, todo

lo que era mío y resultó ser nada,

si he segado las sombras en silencio,

me queda la palabra.



Si abrí los labios para ver el rostro

puro y terrible de mi patria,

si abrí los labios hasta desgarrármelos,

me queda la palabra.