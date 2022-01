Puff, el drac màgic

Joan Manuel Serrat canta Puff, the Magic Dragon en l’adaptació catalana que en va fer el Grup de Folk:







Puff era un drac màgic,

que vivia al fons del mar.

Però sol s’avorria molt

i sortia a jugar.



Puff era un drac màgic,

que vivia al fons del mar.

Però sol s’avorria molt

i sortia a jugar.



Hi havia un nen petit

que se l’estimava molt,

es trobaven a la platja

tot jugant de sol a sol.



Tots dos van preparar

un viatge molt llarg.

Volien anar a veure món,

travessant el mar.



Puff era un drac màgic,

que vivia al fons del mar.

Però sol s’avorria molt

i sortia a jugar.



Puff era un drac màgic,

que vivia al fons del mar.

Però sol s’avorria molt

i sortia a jugar.



Quan hi havia tempesta

s’ho arranjaven molt bé:

enfilant-se a la cua d’en Puff,

vigilava el vent.



Nobles, reis i prínceps

s’inclinaven al seu pas.

I quan Puff els va fer un crit,

els pirates van callar.



Puff era un drac màgic,

que vivia al fons del mar.

Però sol s’avorria molt

i sortia a jugar.



Puff era un drac màgic,

que vivia al fons del mar.

Però sol s’avorria molt

i sortia a jugar.



Els dracs viuen per sempre

però els nens es fan grans,

va conèixer altres jocs pel món

que li van agradar tant.



Una nit molt grisa i trista

el nen el va deixar,

i els brams de joia d’aquell drac

es van acabar.



Doblegant el seu llarg coll,

el drac es va allunyar.

Semblava que estava plovent

quan es va posar a plorar.



Tot sol, molt trist i moix,

el drac es va allunyar.

I a poc a poc, molt lentament,

se’n va tornar al fons del mar.



Puff era un drac màgic,

que vivia al fons del mar.

Però sol s’avorria molt

i sortia a jugar.



Puff era un drac màgic,

que vivia al fons del mar.

Però sol s’avorria molt

i sortia a jugar.



Puff era un drac màgic,

que vivia al fons del mar.

Però sol s’avorria molt

i sortia a jugar.



Puff era un drac màgic,

que vivia al fons del mar.

Però sol s’avorria molt

i sortia a jugar.

Foto: www.jmserrat.com





El trio nord-americà Peter, Paul and Mary interpreta la cançó original:







Puff, the Magic Dragon



Puff, the magic dragon lived by the sea

And frolicked in the autumn mist

in a land called Honnah Lee

Little Jackie Paper loved that rascal Puff

And brought him strings and sealing wax and other fancy stuff, oh!



Puff, the magic dragon lived by the sea

And frolicked in the autumn mist

in a land called Honnah Lee

Puff, the magic dragon lived by the sea

And frolicked in the autumn mist

in a land called Honnah Lee



Together they would travel on a boat with billowed sail

Jackie kept a lookout perched on Puff’s gigantic tail

Noble kings and princes would bow whene’er they came

Pirate ships would lower their flags when Puff roared out his name, oh!



Puff, the magic dragon lived by the sea

And frolicked in the autumn mist

in a land called Honnah Lee

Puff, the magic dragon lived by the sea

And frolicked in the autumn mist

in a land called Honnah Lee



A dragon lives forever but not so little boys

Painted wings and giant rings make way for other toys

One grey night it happened, Jackie Paper came no more

And Puff that mighty dragon, he ceased his fearless roar



His head was bent in sorrow, green scales fell like rain

Puff no longer went to play along the cherry lane

Without his life-long friend, Puff could not be brave

So Puff that mighty dragon sadly slipped into his cave, oh!



Puff, the magic dragon lived by the sea

And frolicked in the autumn mist

in a land called Honnah Lee

Puff, the magic dragon lived by the sea

And frolicked in the autumn mist

in a land called Honnah Lee