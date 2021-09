Ara ets dins la cuina capficada en mil detalls

amb els colzes a la taula i amb el cap arrepenjat.

El que donaria per poder-m’hi capbussar

o, que amb només una paraula, se n’anés el mal de cap.

I tornar a començar,

jo aprendria a caminar.

I tornar a començar,

jo aprendria a caminar.



Llum de mitja tarda que travessa les parpelles

i una fruita tan madura que no es deu poder menjar.

Ara ets dins la cuina capficada en mil detalls

tan quieta i solitària que no et goso molestar.

I tornar a començar,

jo aprendria a caminar.

I tornar a començar,

jo aprendria a caminar.