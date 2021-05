En un matí lluminós a més no poder on per fi s’ensuma l’estiu, s’ha presentat la catorzena edició del Festival Portalblau. Els Jardins d’Empúries, dins del recinte del Museu d’Arqueologia de Catalunya, han estat un escenari immillorable. Portalblau, un any més, serà un cant a la bellesa, a la celebració i a la reflexió.

L’aposta la tenen clara: mantenir una programació eclèctica, que celebri els valors i les arts de la Mediterrània, i que esdevingui una finestra oberta a diferents disciplines artístiques i a les sinergies vitals que s’estableixen entre cultures i creadors. Hi haurà poesia i dansa, literatura i música, presentacions, jornades de reflexió, estrenes i col·laboracions fetes a mida del Festival. En total, ens hi esperen una vintena de propostes repartides en vuit escenaris d’Empúries i de l’Escala: des de l’imponent Fòrum de la ciutat romana d’Empúries fins a la plaça Univers de l’Escala que, dedicada al Petit príncep, acollirà per primera vegada el Portalblau Market, una fira de productes mediterranis.

L’acte inaugural serà el 17 de juliol, amb un homenatge a Joan Margarit de la mà de Carles Duarte i Maria Rubert de Ventós. I després gaudirem de “tots els colors del blau”: un ventall variat i diferent de propostes culturals en uns escenaris idíl·lics i amb la mar Mediterrània com a teló de fons. Hi haurà concerts d’Oques Grasses, Manel, Miki Núñez, Suu, Andrea Motis i Randi Greer, Manu Guix, Judit Neddermann, Maria Arnal i Marcel Bagés, Alba Carmona, Dafné Kritharas, el Cor de teatre, i el Pol petit. En dansa, en Magí Serra i la Anamaria Klajnšček donaran vida al duet de carrer Cossoc, i també hi haurà estrena de la companyia el Taller. Pel que fa a la poesia, escoltarem Mireia Calafell i Björt Rùnars, Manuel Forcano i Mahi Binebine i també hi ha programada una trobada poètico-musical, la Faula d’Orfeu. Aquí podeu consultar-ne tota la programació per escollir amb temps, on i quan us voleu submergir.

En un moment extremadament complicat, els organitzadors han sigut ambiciosos per seguir fent del festival un referent per la qualitat de la seva programació, per reafirmar-ne el compromís social i mediambiental i per celebrar la cultura com un espai de trobada, de creixement social i de diàleg permanent.