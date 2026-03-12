Epictet: «Si beses el teu fill o la teva dona, recorda que beses un ésser mortal»

Epictet (Hieràpolis, 50 – Nicòpolis, 135) va ser un dels grans mestres de l’estoïcisme. Va néixer esclau i, un cop alliberat, va dedicar la vida a ensenyar filosofia. No va escriure cap llibre: les seves paraules ens han arribat gràcies al seu alumne Arrià, que va recollir les seves lliçons als Discursos i al Manual d’Epictet. El seu pensament gira al voltant d’una idea essencial: distingir entre allò que depèn de nosaltres i allò que no. D’aquesta distinció, afirmava, depèn la nostra serenitat. Us n'oferim 14 pensaments:
1. De les coses que existeixen, unes depenen de nosaltres i unes altres no.
2. No ens pertorben les coses, sinó el judici que fem sobre les coses.
3. No pretenguis que els esdeveniments passin com vols; els has de voler tal com passen.
4. No diguis mai: "Ho he perdut", sinó "Ho he retornat".
5. Si consideres lliure el que per naturalesa és esclau, i propi el que és d’altri, toparàs amb obstacles i et doldràs.
6. Recorda que ets actor d’una obra el paper de la qual decideix un altre.
7. Si algú et parla malament, no et defensis; respon només: "No coneix tots els meus defectes".
8. Quan algú et provoqui o t’insulti, recorda que és el teu judici el que et fa sentir ofès.
9. Qui vol ser lliure no ha de desitjar res que depengui d’un altre.
10. Cap gran cosa s’aconsegueix de cop.
11. Quan vegis algú plorar per una desgràcia, vigila de no deixar-te arrossegar per l’aparença que és un mal.
12. Quan et sentis irritat, recorda que la ira no només és un mal, sinó també un hàbit.
13. Si vols millorar, estigues disposat a semblar ingenu o ridícul davant dels altres.
14. Si beses el teu fill o la teva dona, recorda que beses un ésser mortal.
"14 pensaments" és una tria de 14 idees de diversos personatges cèlebres.