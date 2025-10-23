  • Catorze /
Adeu a Lluís Permanyer, el cronista de Barcelona

Recordem el periodista oferint-vos el documental que va dedicar al passeig de Gràcia

El periodista i escriptor Lluís Permanyer va néixer el 5 de setembre del 1939 i ha mort d'un infart als 86 anys el 23 d'octubre del 2025. Conegut per ser un dels grans cronistes de Barcelona, va dedicar més de 80 llibres a la ciutat. El recordem oferint-vos un capítol de "Sense Ficció", el programa que dirigia i que, en aquest cas, es titula "Passeig de Gràcia, l'escenari burgès". Ell mateix en deia això: "Sempre he pensat que el passeig de Gràcia és molt més que un passeig, que és un passeig formidable. I és que jo considero que és el gran escenari de la Barcelona moderna. Això vol dir que en cada moment ha acollit i potenciat amb una intensitat exemplar tot allò que hi ha desfilat."

Data de publicació: 23 d'octubre de 2025
Última modificació: 23 d'octubre de 2025
