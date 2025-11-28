Torna el Saló del Gaming en català

La quarta edició del Saló del Gaming en català (SAGA) torna del 28 al 30 de novembre a la Farga de l’Hospitalet amb 70 expositors repartits en 8.000 metres quadrats. Organitzat per la Plataforma per la Llengua amb el suport de la Generalitat de Catalunya, aquesta trobada pretén reforçar el català en el món del videojoc mentre dona visibilitat al talent local i amplia l’oferta de competicions i activitats.
Aquest any, es vol consolidar com l’espai que connecta indústria, creadors i comunitats catalanoparlants. En l’acte de presentació feta al Palau Robert, el director general de Política Lingüística en els Àmbits Tecnològic i Audiovisual, Roger Serra, ha defensat que els videojocs són cultura i, per tant, l’edició d’enguany referma el compromís amb la llengua dins d’un sector tradicionalment dominat per l’anglès i el xinès. Tot i això, ha destacat també una dada esperançadora: el 74% dels videojocs que s’han creat aquest 2025 a Catalunya incorporen el català, un indicador del progrés del sector i de l’impacte de les polítiques de suport i visibilització, com la base de dades VDJOC (pàgina web on trobar l’oferta de videojocs comercials disponibles en català).
La nova edició manté l’aposta pel consum responsable i familiar, amb espais dedicats a l’accessibilitat, la perspectiva de gènere i la llengua de signes catalana. La membre de l'executiva i de la comissió de videojocs de Plataforma per la Llengua, Tina Font, ha remarcat l’aposta per la llengua catalana, que en aquesta edició vol ser més present que mai, impulsada, per exemple, amb iniciatives com el Projecte Aina, que ofereix una experiència interactiva per recollir veus perquè el català sigui present en les noves tecnologies d'intel·ligència artificial. D’altra banda, la campanya Configura.cat fomenta la catalanització de dispositius i aplicacions digitals.
Les novetats més rellevants del Saló inclouen el primer torneig internacional oficial de Super Smash Bros en català, més zones de joc interactiu, competicions d’e-sports, espais de descans i xerrades sobre sortides professionals i creació de videojocs, a més del programa en directe SAGA TV, on empreses presentaran les últimes novetats de la indústria.
Els Premis SAGA tornaran a reconèixer els millors videojocs en català en categories com millor narrativa, art visual, disseny de so, jugabilitat, més impacte social, videojoc de l’any i premi del públic. Marc Angrill, membre del jurat, ha valorat molt positivament el rècord d’inscripcions i l’alt nivell de qualitat d’aquest any, amb decisions “renyides però consensuades”.
Podeu trobar més informació de les activitats que s'hi fan aquí i també comprar la teva entrada.