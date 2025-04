Daniel Kahneman: «El final d'una història determina que en tinguem un record feliç o no»

El psicòleg Daniel Kanheman (Tel-Aviv, 5 de març de 1934-Suïssa, 27 de març de 2024) va ser guardonat amb el premi Nobel d'economia l'any 2002 "per haver integrat aspectes de la investigació psicològica en la ciència econòmica, especialment pel que fa al judici humà i a la presa de decisions sota incertesa". La seva idea principal va ser separar el jo que viu i el jo que recorda. Als 90 anys, va decidir anar-se'n a Suïssa i demanar l'eutanàsia. Recordem el fundador de l'economia del comportament amb 14 reflexions.

1. Hi ha una gran onada d'interès per la felicitat. Tot i aquesta inundació, diverses trampes cognitives fan que sigui gairebé impossible pensar amb claredat sobre la felicitat. La paraula felicitat ja no és una paraula útil. És el moment de considerar desestimar-la a favor d'una visió més rica i matisada del benestar.

2. Una trampa crítica és la confusió entre l'experiència i la memòria, és a dir, la diferència entre ser feliç en la teva vida i estar satisfet amb la teva vida. Són conceptes molt diferents, encara que sovint els tractem com si fossin el mateix. També hi ha la il·lusió de concentració: la nostra ment tendeix a exagerar la importància de qualsevol circumstància a l’hora d’avaluar el seu impacte en el benestar, tot i que mai en captem completament el pes real.

3. Imagina que escoltes una simfonia que és absolutament meravellosa, fins que al final apareix un horrible crit estrident. Aquell darrer moment no anul·la l'experiència real, només pertorba el record que te'n queda.

4. Podem pensar en nosaltres mateixos com si tinguéssim dos jos diferents. El jo-que-experimenta viu completament en el present, mentre que el jo-que-recorda construeix una història a partir dels esdeveniments de la nostra vida. Aquesta dualitat explica molts dels nostres conflictes sobre què ens fa veritablement feliços.

5. En un estudi, dos pacients van sotmetre's a una colonoscòpia. Mentre un pacient va experimentar més dolor de manera contínua, el pacient que havia patit menys durant la intervenció però va acabar amb un pic extrem de dolor va recordar tota l’experiència com si hagués estat molt pitjor. El que defineix una història no són tots els moments transitòris, sinó els canvis significatius, els pics claus i, sobretot, el final. El final d'una història determina que en tinguem un record feliç o no.

6. El jo-que-experimenta viu una vida contínua i efímera –amb incomptables moments que s'esvaneixen gairebé a l'acte– però el jo-que-recorda només en reté una petita part, construint una narrativa que pot diferir de la realitat.

7. Pensem en unes vacances: per al jo-que-experimenta, afegir-hi una setmana extra pot duplicar el plaer si cada dia és igualment bo. Però per al jo-que-ecorda, a menys que s’hi afegeixin nous moments memorables, unes vacances de dues setmanes poden semblar només una mica millors que unes d’una setmana.

8. Imagina't un experiment mental en què, al final de les teves vacances, totes les teves fotos es destrueixen i se t’administra una droga amnèsica que t'elimina tots els records. ¿Triaries les mateixes vacances si volguessis viure-les sense poder recordar-ne res?

9. Els dos jos donen lloc a dues nocions de felicitat: una basada en la qualitat de cada moment a mesura que succeeix i una altra basada en la història que ens expliquem de la nostra vida. Els dos aspectes són importants però de maneres molt diferents.

10. En la presa de decisions, no escollim entre experiències crues; escollim entre els records que esperem conservar. Fins i tot la nostra visió del futur es construeix com a records previstos en lloc d’experiències immediates. El jo-que-recorda és també un jo-que-projecta determinats records futurs.

11. Pel que fa als diners, el jo-que-experimenta ens diu que, per sota d’un ingrés de 60.000 dòlars a l'any, les persones es tornen progressivament menys felices a mesura que disminueixen els seu ingressos; però, per sobre d’aquest llindar, diners addicionals no semblen augmentar la felicitat del moment. En canvi, el jo-que-recorda creu que més diners condueixen a una major satisfacció vital. Aquesta divergència entre els sentiments immediats i l’avaluació global posa de manifest les complexitats a l’hora de mesurar el benestar.

12. Tot i que sovint creiem que la riquesa de les experiències diàries per si sola defineix una vida plena, finalment són les històries que construeixen els nostres records les que configuren la nostra sensació general de benestar. Prenem l’exemple de qui es trasllada a un estat més assolellat com Califòrnia: mentre que el seu jo-que-experimenta pot no canviar gaire, el jo-que-recorda tendeix a sentir-se millor en contrastar el nou entorn climàtic amb el d'abans, reescrivint així la història de la seva vida.

13. Les perspectives sobre els nostres dos jos fins i tot podrien influir en les polítiques públiques. Alguns governs ja comencen a considerar si és convenient mesurar i promoure la felicitat desglossant el plaer de l'experiència i la satisfacció vital.

14. No hauríem de pensar en la felicitat com a substitut del benestar. Hem de diferenciar entre les emocions immediates del jo-que-experimenta i la satisfacció reflexiva del jo-que-recorda per entendre realment què fa una vida plena.