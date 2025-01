Dos milions de gràcies

Un 2024 per recordar

El 2024 ha estat un any especial: Catorze n'ha fet deu i ho hem celebrat com tocava. Però el millor regal ens l'heu fet els lectors, convertint-nos (per novè any consecutiu) en líders en audiència en català al sector cultural.

Mes rere mes, centenars de milers d'usuaris únics heu entrat a Catorze. Ens agrada veure que us hi sentiu com a casa: durant el mes de desembre, de mitjana, cada usuari de Catorze ha visitat 5,4 de les nostres peces i ha dedicat a cada visita més de 10 minuts. Al llarg del 2024, heu estat gairebé dos milions els lectors que heu passat per Catorze en algun moment, sumant encara més milions de visites (segons dades auditades per l'OJD).

En català arreu del món

Un 96% dels usuaris que heu entrat a Catorze hi heu accedit des dels Països Catalans. Té sentit: ho fem tot en català. Però ens fa il·lusió veure també que sou uns quants els que ens heu llegit des d'altres països. Les nostres comunitats internacionals més fortes es troben als Estats Units, des d'on ens heu llegit més de 50.000 usuaris únics, a Irlanda, a Argentina i a Mèxic.

Mapa dels estats des d'on més usuaris han visitat Catorze durant el 2024

Un nou disseny per començar el 2025

El 2025 tenim preparades moltes sorpreses. De moment, us podem presentar el nostre nou disseny, preparat artesanalment (com tot el que preparem a Catorze) per l'equip de Mortensen. Ens ha servit per fer aquesta casa, tan vostra com nostra, més bonica que mai. Us convidem a passejar-vos-hi.

Nou anys liderant el sector cultural en català

Sentim una gran responsabilitat: fa més de deu anys que va néixer aquesta plataforma de creació i difusió cultural en català i en fa nou que som líders en audiència al sector cultural. I un gran orgull: els nostres objectius fundacionals eren fer arribar la cultura i la literatura en català a tothom, servir com a espai de creació d'escriptors consolidats i descobrir i fer arribar noves veus al món cultural i literari català. I ens n'estem sortint.

Gràcies per acompanyar-nos

Tenim clar que és tot gràcies als que ens llegiu cada dia, als anunciants que heu descobert el poder d'anunciar-vos al principal aparador de cultura en català i, sobretot, gràcies als que ens doneu suport mensualment.

Seguirem empenyent per tirar endavant Catorze cada dia. Confiem que ens seguireu acompanyant per molts anys més.