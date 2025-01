¿Què és un algoritme?

Khivà. ¿Sabeu on cau, Khivà? Doncs a l’Uzbekistan. ¿Us imagineu que acabo l’article aquí? No, segueixo. Té un nombre d’habitants semblant a Santa Coloma de Gramenet, la superfície de Castellterçol i una densitat de població similar a la de Viladecans. Un cop portada la ciutat uzbeka al nostre terreny, ja podem començar.

Muhàmmad ibn Mussa al-Khwarazmí va néixer a Khivà, antiga Coràsmia, cap al 780 dC. Aleshores, bona part de Catalunya estava sota domini musulmà, sobretot el centre i el sud, i depenia de l’Emirat de Còrdova. Doncs Al-Khwarazmí, empès per la seva ànsia de coneixement, es va traslladar a Bagdad per rebre formació en matemàtiques, astronomia i geografia. En aquells temps, Bagdad era un centre intel·lectual de referència i comptava amb l’anomenada Casa de la Saviesa, considerada la primera universitat de la història.

Al-Khwarazmí era brutal, un polímata, com Hipàtia o Leonardo. Una persona capaç de concebre idees revolucionàries transformadores del coneixement humà des d’àmbits diversos, creador d’eines que encara avui són fonamentals per a la ciència i la tecnologia modernes. De fet, la paraula àlgebra ve del títol d’un llibre seu, i el seu nom... ¿no us recorda una paraula que fem servir constantment per malparlar de Google i que potser no tenim ni idea de què és? Hi ha fonts que asseguren que el mot algoritme (o algorisme) prové del nom d’aquest nostre prohom.

Així, doncs, miro d’explicar què vol dir el tertulià de torn quan afirma amb contundència que "l’algoritme de X va prioritzar descaradament el suport a Trump".

Un algoritme és com una guia que et diu pas a pas què has de fer per aconseguir un objectiu. Una recepta de cuina, per exemple, és un algoritme. Ara bé, de fer un fricandó a trobar un resultat a Google hi ha un bon tros.

Google és una megarecepta per trobar info a la biblioteca ingent que és internet. Si busquem “Per què miolen els gats”, l’algoritme es posarà en marxa i seguirà tot de passos de cerca. D’entrada buscarà les paraules clau, és a dir, gats i miolen. Un cop localitzats els milions de resultats —o potser només milers, si ho busca en català... ¿o centenars? So sad...— identificarà quins són més útils, és a dir, quines pàgines són més importants i fiables, i les ordenarà de millor a pitjor, segons com de rellevants siguin per a la nostra pregunta. Finalment, ens mostrarà un resultat, que és la llista que veiem a la pàgina de Google.

I tot això passa en un parell de dècimes de segon! Imagina’t fer un fricandó de diumenge a aquesta velocitat!

A grans trets, doncs, això seria un algoritme. Això, i molts altres processos que, sense que ens n’adonem, ens faciliten la vida cada dia. Ara, la propera vegada que feu una consulta a Google, envieu un pensament d’agraïment a Al-Khwarazmí, aquell geni que mentre passejava pels carrers bulliciosos de Bagdad va pensar que potser hi havia una manera matemàtica de fer més senzill i ordenat el caòtic món de la realitat.

"Què és" és una secció d'Esperança Sierra i Serra en què explica qüestions científiques en un to casolà.